| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（影音）豬哥亮移靈 謝金燕趁亂逃逸 日自衛隊偵察機失聯 疑似墜毀北海道 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 政治

前瞻初審混戰中通過 黃國昌怒了！

2017-05-15  12:34

〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」今於藍委灑假鈔、潑氣泡水、丟寶特瓶，以及推擠衝突混亂中，通過初審。對此，時代力量立委黃國昌痛批，今天這個聯席委員會，根本什麼討論、審議都沒有！

黃國昌於臉書指出，「醜陋的老梗，再度上演」。他在文中提到，整個上午，「國民黨胡鬧瞎忙，掩護民進黨硬將《前瞻基礎建設條例》的條文唸完了」。

黃國昌表示，數次提書面異議，要求須回到大體討論、實質審查，以及行政官員須面對回答問題，但「都沒有獲得妥適合法的處理」。

黃國昌說，逐條討論的發言登記，也因藍委鬧場遭實質剝奪，無從進行任何討論，也無法質詢行政部門。

黃國昌質疑，這個聯席委員會，「到底討論了什麼？審議了什麼？」痛批，「根本什麼都沒有！」、「空洞離譜的程序，再次讓國會改革的承諾，成為笑柄！」

廣告
  • 時代力量立委黃國昌今表示，在國民黨胡鬧瞎忙之下，什麼都沒討論、審議。（記者王孟倫攝）

    時代力量立委黃國昌今表示，在國民黨胡鬧瞎忙之下，什麼都沒討論、審議。（記者王孟倫攝）

  • 立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，國民黨立委廖張麗善等向主席台潑水。（記者簡榮豐攝）

    立法院續審「前瞻基礎建設特別條例草案」，藍綠立委爆發激烈推擠衝突，國民黨立委廖張麗善等向主席台潑水。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 初審 前瞻 國民黨 混亂 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：前瞻初審混戰中通過 黃國昌怒了！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.