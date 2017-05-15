前瞻初審混戰中通過 黃國昌怒了！

2017-05-15 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕「前瞻基礎建設特別條例草案」今於藍委灑假鈔、潑氣泡水、丟寶特瓶，以及推擠衝突混亂中，通過初審。對此，時代力量立委黃國昌痛批，今天這個聯席委員會，根本什麼討論、審議都沒有！

黃國昌於臉書指出，「醜陋的老梗，再度上演」。他在文中提到，整個上午，「國民黨胡鬧瞎忙，掩護民進黨硬將《前瞻基礎建設條例》的條文唸完了」。

黃國昌表示，數次提書面異議，要求須回到大體討論、實質審查，以及行政官員須面對回答問題，但「都沒有獲得妥適合法的處理」。

黃國昌說，逐條討論的發言登記，也因藍委鬧場遭實質剝奪，無從進行任何討論，也無法質詢行政部門。

黃國昌質疑，這個聯席委員會，「到底討論了什麼？審議了什麼？」痛批，「根本什麼都沒有！」、「空洞離譜的程序，再次讓國會改革的承諾，成為笑柄！」