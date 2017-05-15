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世大運餐廳不耐燃？ 議員：想丟火把實驗看看

2017-05-15  12:23

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到議會報告「2017世大運、臺北市維安政策」，針對林口世大運餐廳用輕鋼架及PVC包膜興建，預計可為3500人供餐，議員李慶李慶元指出，PVC屬於可燃材料，按照國內規定，就算是臨時建築物也拿不到使用執照，照道理說要用不耐燃的PTFE；更說自己每晚都有個衝動，但不敢做，就是把拿個火把丟上去，看會不會燒起來。

工務局副局長黃一平表示，他們曾拿過現場材料燒過，發現並不耐燃。李慶元則要求工務局要親自實驗一下，再對外說明實驗結果。

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  • 市議員李慶元直說，PVC屬於可燃材料，按照國內規定，就算是臨時建築物也是拿不到使用執照，照道理說，要用不耐燃的PTFE。（資料照，記者鍾泓良攝）

    市議員李慶元直說，PVC屬於可燃材料，按照國內規定，就算是臨時建築物也是拿不到使用執照，照道理說，要用不耐燃的PTFE。（資料照，記者鍾泓良攝）

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相關關鍵字： PVC包膜 世大運 可燃材料 輕鋼架
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