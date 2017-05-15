前瞻建設效應 國發會：每年GDP提高0.1個百分點
〔記者陳梅英／台北報導〕小英政府提出前瞻基礎建設屢遭質疑，連前主委林祖嘉都出來砲轟該計劃的財務前後矛盾，對此，國發會表示，前瞻基礎建設8年政府預計直接投入8824.9億元，將帶動公民營企業投資共1兆7777.3億元，平均每年可增加4-5萬人工作機會，並使每年的經濟成長率提高0.1個百分點。
針對前瞻基礎建設計畫帶動GDP之成長，國發會表示，是依據主計總處總體計量模型做估算，政府名目投資每增加100億元，將使名目GDP增112億元、實質GDP增108億元，前瞻基礎建設計畫106-113年政府直接投入8,824.9億元，帶進總體經濟計量模型估算後，8年名目GDP規模約增1.1兆元，實質GDP約增9,759億元，平均每年經濟成長率約可提高0.1個百分點。
帶動公民營投資部分，國發會表示，特別預算投入後，可直接帶動公民營企業投資共1兆7,777.3億元，其中以數位建設與綠能建設產業為最重要兩個項目。
綠能建設最重要的是太陽能、風電及相關研發和長期發展基地建置，政府投入243.15億元，預估帶動1兆4,225億元的民間投資。
數位建設以寬頻、超寬頻使用連網流暢與安全、網路使用者人權獲得基本保障、文化創意和高價值產品導入產業、導入智慧城鄉建設及建立學習環境為目標，投入460.69億元，預計帶動2381.4億元民間投資。
另外，有關計畫審議程序與地方配合款部分，國發會表示，此次要求地方負擔配合款，如此將讓地方政府謹慎提案，可以避免蚊子館產生。以往的特別條例曾排除地方配合款，造成地方建設浮濫，難免產生蚊子館，此次不排除地方配合款，將可大幅改善。
在舉債達法定上限部分，國發會表示，前瞻基礎建設計畫特別預算舉債上限規範較往年嚴謹，將嚴守財政紀律，平均每年總預算和特別預算合計仍受公債法15%的流量限制；存量限制部分也不會增加，維持現有負債審定決算數占GDP 34.6%比重，在年度預算維持2兆的情況下，仍可以維持穩健的財政政策。
國發會表示，106年度累計債務未償餘額占前三年平均GDP比率為33.1％，距舉債上限40.6%，尚有7.5個百分點，舉債空間約有1.2兆元，尚可因應未來建設投資需求以及緊急重大支出所需。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中國怎麼了？用台灣早年禁唱民謠為一帶一路「主調」
- 營救李明哲 美眾院邀李妻出席聽證
- 勒索病毒來襲 科技部長：台灣防毒反應能力不錯
- 藍營續杯葛前瞻 張景森：在野黨意思到了就好
- 藍委杯葛新武器 廖國棟濕紙巾砸主席台
- 獨家》豬哥亮病逝 享壽70歲
- 債主變恩公！豬哥亮楊登魁2家人債情大糾葛
- 黃西田 願豬哥亮跟神明修行
- 第一季每股獲利1.02元 雲品創同期新高
- （影音）豬哥亮完成移靈儀式 法師幫唸口號
- 男大生罹怪病一睡半個月 發病致性慾高漲狂自慰
- 夫妻關係百百種 申報方式大不同
- 2米直徑大蛋糕 高雄鮮果烘焙
- 林依晨母親節心有餘悸 不當推拿害媽中風
- 糾結18年…豬哥亮癌逝 謝金燕悲痛萬分
- 為電影拖慢療程 醫師：豬哥亮睡夢中辭世
- （桃園）垃圾泡水 宇鴻焚化廠飄惡臭
- 治安大漏洞》境管詐欺犯 改名換身分證號 大方出入境
- 本想提豬哥亮拿金馬獎 朱延平：他是台灣國寶
- 馬德里網賽納達爾5度摘冠 本季紅土全勝
- 巴克禮公園》生態池遭「設網捕魚」 害23烏龜溺斃
- 分隊門口 8消防員幫警妻接生
- 那瑪夏推深度遊 市府改善3特色部落道路
- 自由共和國》姜皇池／WHA大門又開了
- 北韓又射彈 聯合國安理會將會商
- 「當律師還說不是法律專家」 謝祖武、謝震武傻傻分不清
- 〈熱門族群〉成立20週年又推新機 宏達電演出慶祝行情?
- 豬哥亮逝世 高凌風之子：又失去一個爸
- 水石有機書店 閒置廠房變客棧
- 吳念真自嘲好「肝」苦 談林奕含難掩激動
- 陳立宏消瘦坐輪椅 吞嚥困難
- 英美研究人員聯手 擋下大規模病毒網攻
- 柯家豪驚傳身亡中國 肉身跳出喊這句話
- 潮境保育區慶週歲 親子放流魚苗
- 縱橫演藝圈40餘年 「豬哥亮」名字是這樣來的...
- 自由廣場》（澄社評論）遠離佛地魔
- 台股開盤下跌8.54點 報9978.28點
- 「釣蝦」跳出來 悍將克中信天敵
- 版畫變身「壁畫」 新市圖館「促咪」
- 一國兩制 一國一制 香港只能二選一
- 市售麵濕加工製品抽驗 高市3件違法添加防腐劑
- 民營垃圾車撞安全島 駕駛重傷不治
- 糗翻！賴冠霖愛包遭D社抓包是仿品 台網友大讚好親切
- 「再怎麼吼叫，沒人幫我！」 士兵性侵國一女重判
- 敢呼豬哥亮巴掌的她 嘆「豬一生沒接班人了」
標題：前瞻建設效應 國發會：每年GDP提高0.1個百分點
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email