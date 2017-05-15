前瞻建設效應 國發會：每年GDP提高0.1個百分點

2017-05-15 12:22

〔記者陳梅英／台北報導〕小英政府提出前瞻基礎建設屢遭質疑，連前主委林祖嘉都出來砲轟該計劃的財務前後矛盾，對此，國發會表示，前瞻基礎建設8年政府預計直接投入8824.9億元，將帶動公民營企業投資共1兆7777.3億元，平均每年可增加4-5萬人工作機會，並使每年的經濟成長率提高0.1個百分點。

針對前瞻基礎建設計畫帶動GDP之成長，國發會表示，是依據主計總處總體計量模型做估算，政府名目投資每增加100億元，將使名目GDP增112億元、實質GDP增108億元，前瞻基礎建設計畫106-113年政府直接投入8,824.9億元，帶進總體經濟計量模型估算後，8年名目GDP規模約增1.1兆元，實質GDP約增9,759億元，平均每年經濟成長率約可提高0.1個百分點。

帶動公民營投資部分，國發會表示，特別預算投入後，可直接帶動公民營企業投資共1兆7,777.3億元，其中以數位建設與綠能建設產業為最重要兩個項目。

綠能建設最重要的是太陽能、風電及相關研發和長期發展基地建置，政府投入243.15億元，預估帶動1兆4,225億元的民間投資。

數位建設以寬頻、超寬頻使用連網流暢與安全、網路使用者人權獲得基本保障、文化創意和高價值產品導入產業、導入智慧城鄉建設及建立學習環境為目標，投入460.69億元，預計帶動2381.4億元民間投資。

另外，有關計畫審議程序與地方配合款部分，國發會表示，此次要求地方負擔配合款，如此將讓地方政府謹慎提案，可以避免蚊子館產生。以往的特別條例曾排除地方配合款，造成地方建設浮濫，難免產生蚊子館，此次不排除地方配合款，將可大幅改善。

在舉債達法定上限部分，國發會表示，前瞻基礎建設計畫特別預算舉債上限規範較往年嚴謹，將嚴守財政紀律，平均每年總預算和特別預算合計仍受公債法15%的流量限制；存量限制部分也不會增加，維持現有負債審定決算數占GDP 34.6%比重，在年度預算維持2兆的情況下，仍可以維持穩健的財政政策。

國發會表示，106年度累計債務未償餘額占前三年平均GDP比率為33.1％，距舉債上限40.6%，尚有7.5個百分點，舉債空間約有1.2兆元，尚可因應未來建設投資需求以及緊急重大支出所需。