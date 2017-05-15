搶攻黃復興票倉 詹啟賢訪中彰榮譽國民之家
2017-05-15 12:02
詹啟賢（右）跟中彰榮家老榮民握手拉票，懇請老榮民經由改變傳統丶不一樣的選舉，選出可改變國民黨的主席。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨主席候選人詹啟賢今天上午拜訪退輔會中彰榮譽國民之家，跟老榮民們互動，榮家現有200多位黨員，是黃復興黨部的鐡票倉，先前另1位候選人吳敦義已親自到過，另2位候選人洪秀柱和郝龍斌陸續由專人到場，被問及深入敵營搶攻票源，詹啟賢説，長期照護本來就是他長期關注的議題，此行目的關心榮民生活環境，希望有機會可以盡些心力，讓環境好還要更好。
詹啟賢說，國民黨要改革、要蛻變，就要從改變傳統，從不一樣的選舉做起，這次，他的選擇方式不做大型造勢晚會及活動，就是不一樣的示範。
國民黨中央委員會前副主席詹春柏等人，陪同拜會中彰榮家，榮家主任王正介紹榮家生活環境和概況，詹啟賢和榮民互動，場面溫馨。
王正說，中彰榮家內分為安養、養護、醫療、行政、景觀等5個專區，核定床位數319床，安養289床、養護30床，收住61歲以上生活自理的榮民，併同安置配偶、父母，榮家通過衛福部「高齡友善健康照護機構認證」，今年開始餘裕床位也開放供一般65歲以上生活可自理老人申請入住。
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