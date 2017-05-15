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事業廢棄物無處去 台南議員林宜瑾：工業區應設處理設施

林宜瑾建議新開闢的工業區，應設立掩埋場或焚化爐，以解決事業廢棄物無處可去的問題。（記者蔡文居攝）

2017-05-15  11:44

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林宜瑾今天在市政總質詢時，針對事廢棄物無法處去，建議新開闢的工業區，應該要在區內設立掩埋場或焚化爐，以解決現今事業廢棄物有錢也無處可去的問題。

林宜瑾表示，現在台南、政府要拼經濟，但廠商對於事業廢棄物無處去，飽受困擾，如果工業區設有垃圾掩理場等設施，廠商了解垃圾有地方去，要投資設設廠也比較安心。

環保局長李賢衛表示，目前南市兩座焚化爐並無法解決南市所產生的所有民生及事業垃圾，因此源頭必須要減量，而事業廢棄物的主管機關屬於中央，這得靠民間、產業及政府一起來努力。

經發局長方進呈表示，目前新開闢的工業區均朝低污染產業來發展，也設有總量管制，目前柳科環保園區就設有環保中心處理事業廢棄物，在區內先進行減量再利用，至於工業區內設焚化爐，這得考量垃圾量是否足夠的問題，目前是朝源頭管理，總量管制來處理。

市長賴清德則表示，市民也必須要了解，光靠兩座焚化爐是無法解決每天的垃圾，希望市民能配合垃圾減量、資源回收。至於，開設新的掩埋場，大家不妨再來討論，以解決台南市的垃圾問題。

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