台股上萬點 立委百份雞排、珍奶請客

中央銀行副總裁楊金龍、審計長林慶隆、財政部長許虞哲、立委羅明才、金管會主委李瑞倉，以及主計總處處長朱澤民。（由左到右為）（記者吳佳蓉攝）

2017-05-15 11:50

［記者吳佳蓉／台北報導］立法院財政委員會召委、國民黨立委羅明才先前承諾，如果台股順利上萬點，就請吃雞排、珍奶，今日履行承諾，於財委會請吃百份雞排，及百杯珍珠奶茶。

羅明才表示，台股日前睽違17年上萬點，碰上金雞年，請大家吃雞排，希望台股能繼續穩穩前進上萬點，並邀請中央銀行副總裁楊金龍、審計長林慶隆、財政部長許虞哲、金管會主委李瑞倉，以及主計總處處長朱澤民合照。

但碰上立法院經濟聯席會今續審「前瞻基礎建設特別條例」草案，朝野祭出甲級動員，羅明才發完雞排、珍奶後，隨即回到前瞻審議會場，財委會會議持續休息，在場五財金部會首長、官員，只好持續在現場等待前瞻審議告一度落，財委會才能繼續開始。