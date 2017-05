外交部：友邦提案邀請台灣參與WHA

2017-05-15 11:33

〔記者呂伊萱/台北報導〕外交部今早表示,已洽請友邦為我向世衛組織(WHO)提案「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會(Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer)」,要求列入今年世界衛生大會(WHA)議程。

外交部表示,今年我雖未獲邀出席第70屆WHA,但參與全球健康暨防疫議題討論是我國義務,也是我國人權利。為彰顯我政府重視全球健康合作及防疫無國界的決心,外交部已正式洽請各區域友邦為我向WHO提案。

外交部說明,我國在全球各區域友邦,已陸續致函WHO幹事長陳馮富珍,要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」之提案,列入本年5月22日至31日的WHA議程。

外交部感謝友邦幫助我的高度熱忱,也對國際社會各界迄今給予台灣的支持,表達誠摯的謝忱。外交部重申,透過友邦提案,是基於維護國人健康權益及全人類健康福祉所做的決定。我政府誠摯籲請WHO及其會員正視臺灣係全球防疫體系不可缺少之一環,尊重兩千三百萬臺灣人民應享有普世的健康人權,邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。