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外交部：友邦提案邀請台灣參與WHA

2017-05-15  11:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今早表示，已洽請友邦為我向世衛組織（WHO）提案「台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（Inviting Taiwan to participate in the WHA as an observer）」，要求列入今年世界衛生大會（WHA）議程。

外交部表示，今年我雖未獲邀出席第70屆WHA，但參與全球健康暨防疫議題討論是我國義務，也是我國人權利。為彰顯我政府重視全球健康合作及防疫無國界的決心，外交部已正式洽請各區域友邦為我向WHO提案。

外交部說明，我國在全球各區域友邦，已陸續致函WHO幹事長陳馮富珍，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」之提案，列入本年5月22日至31日的WHA議程。

外交部感謝友邦幫助我的高度熱忱，也對國際社會各界迄今給予台灣的支持，表達誠摯的謝忱。外交部重申，透過友邦提案，是基於維護國人健康權益及全人類健康福祉所做的決定。我政府誠摯籲請WHO及其會員正視臺灣係全球防疫體系不可缺少之一環，尊重兩千三百萬臺灣人民應享有普世的健康人權，邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會。

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  • 外交部說明，我國友邦已陸續致函WHO幹事長陳馮富珍，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」之提案，列入本年5月22日至31日的WHA議程。圖為外交部長李大維。（記者黃耀徵攝）

    外交部說明，我國友邦已陸續致函WHO幹事長陳馮富珍，要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」之提案，列入本年5月22日至31日的WHA議程。圖為外交部長李大維。（記者黃耀徵攝）

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