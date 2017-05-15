藍營續杯葛前瞻 張景森：在野黨意思到了就好

2017-05-15 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日續審「前瞻基礎建設特別條例」草案，國民黨再度阻擋前瞻相關法案與預算通過，更祭出潑水、搬錢磚等手段杯葛。行政院政務委員張景森對此則在個人臉書直言：「在野黨意思到了就好。時間不等人，我們應該要前進了！」

張景森表示，過去民進黨執政時朝小野大，國民黨有實力杯葛建設，三次特別條例，平均都鬧了8個月左右，勒索到所要的項目才通過，甚至強迫行政院加碼通過。而等到國民黨執政後「完全執政」，自己送的三次特別條例，平均1個月左右就通過，也沒看到公民團體和輿論說些什麼。

面對前瞻屢次遭到國民黨杯葛，張景森強調：「說真的，完全執政、完全負責。」更對國民黨喊話「在野黨意思到了就好」，認為國家建設應該持續「前進」。