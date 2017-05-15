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獨派：小英應向國際宣示台灣是主權獨立國家

2017-05-15  11:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統蔡英文施政即將屆滿一週年，台灣安保協會名譽理事長羅福全今日在「蔡英文政府執政週年檢討與展望」座談會上強調，蔡英文應以總統名義，在國際上宣示台灣是一個主權獨立的國家，來化解中國以「一中原則」併吞台灣的企圖。

羅福全表示，蔡英文就任滿一週年，應以總統名義，向國際公開宣示台灣是一個主權獨立的國家，不容許中華人民共和國片面以武力威脅台灣，這更是台灣民意的寄託。

羅福全說，蔡政府一年來堅不承認九二共識，中國一直無法在國際上以「一中原則」威脅台灣，這一年來「台灣不屬於中國」在國際上已是公認事實，現在只欠缺蔡英文以總統名義向全世界公開宣示。

台獨聯盟主席陳南天認為，蔡英文在中、台問題上提出「維持現狀」，維持兩國互不隸屬的保持和平狀態，也獲得台灣人民諸多認同，但此政策未得到中國當局及中國國民黨的善意回應，反而在國際上及國內處處打壓台灣。

陳南天批評，去年中國扭曲聯合國大會第2758號決議案，向WHO宣稱「台灣是中國一部分」，嚴重地牴觸蔡政府兩岸互不隸屬原則時，外交部竟然沒有一套完整說法，在國際上去反制中國，顯示執政團隊根本無法貫徹蔡英文的理念。

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  • 台灣安保協會名譽理事長羅福全（左二）認為，總統蔡英文執政將滿1週年，應在國際宣示台灣是主權獨立國家。（記者陳鈺馥攝）

    台灣安保協會名譽理事長羅福全（左二）認為，總統蔡英文執政將滿1週年，應在國際宣示台灣是主權獨立國家。（記者陳鈺馥攝）

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