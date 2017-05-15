吳敦義涉賄選？ 挺吳反吳按鈴互告
2017-05-15 11:36
「反人頭綁樁行動聯盟」在北檢大門前高呼口號，指控力挺吳敦義的新北市議長蔣根煌，有妨害投票罪之嫌。（記者謝君臨攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨黨主席選舉將於本月20日進行投票，卻爆發人頭黨員爭議；由國民黨資深黨員等人組成的「反人頭綁樁行動聯盟」，今天上午至台北地檢署，按鈴控告力挺吳敦義的新北市議長蔣根煌，指控他一次介紹2000人入黨，有妨害投票罪之嫌，不過市議員鍾小平隨後也赴北檢控告影射吳敦義賄選的人涉妨害名譽。
綜合媒體報導，今天上午9點，「反人頭綁樁行動聯盟」號召國民黨資深黨員、基層支持者及志工，在北檢門口高呼「選前靠人頭，選後靠組頭，組頭湊人頭，毀藍護蔡頭」等口號，控告公開表態支持吳敦義的蔣根煌，日前蔣根煌一次介紹超過2000人入黨，但從未對外公開說明事情原委；聯盟質疑此舉是否為了支持吳敦義參選黨主席而招收，涉嫌違反刑法第146條第2項妨害投票罪。
不過國民黨籍的台北市議員鍾小平隨後也在律師的陪同下出現在北檢，他按鈴告發，指有心人在網路上流傳的多段影射吳敦義賄選的影片，涉犯妨害名譽罪，呼籲檢察官揪出有心人士。
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