蔡英文臉書悼豬哥亮 「是台灣人的共同記憶」

藝人豬哥亮病逝，享壽70歲。（資料照）

2017-05-15 11:05

〔即時新聞／綜合報導〕秀場天王豬哥亮辭世，總統蔡英文在臉書發文致上哀悼，稱豬哥亮是台灣人共同記憶。

蔡英文在臉書發文表示，豬哥亮一生傳奇，「他的豬式幽默，是台灣人的共同記憶」，對於豬哥亮過世，「我們要向家屬致上最深的哀悼」。

蔡英文也引用謝金燕說法「父親無病痛、無罣礙的去另個地方爲他的觀眾、影（歌）迷演出了。」稱這是謝對豬哥亮的真摯與溫柔，「我們也祝福豬大哥在天堂的首場演出，轟動成功」。