立委忙打架 財金首長財委會枯等
今續審「前瞻基礎建設特別條例」草案，朝野皆祭出甲級動員，導致財政委員會陷入空轉，（由左到右）央行副總裁楊金龍、主計總處處長朱澤民、財政部長許虞哲以及金管會主委李瑞倉在場枯等。（記者吳佳蓉攝）
［記者吳佳蓉／台北報導］立法院經濟聯席會今續審「前瞻基礎建設特別條例」草案，朝野皆祭出甲級動員，導致同時間召開的財政委員會，只剩時代力量立委黃國昌一人在場，並罕見暫代主席。他無奈表示，與上週沒什麼不同，前瞻現場混亂，「打架、潑水都在進行當中，」宣布自己詢答完、會議就休息。
財委會隨後陷入空轉，50~60名財金首長、官員枯坐等待備詢。財委會今排案邀請財政部，就股利所得稅改委外研究報告進行專案報告，並審議主計總處、金管會、審計部、財政部「104年度中央政府總決算審核報告案」，財政部長許虞哲、次長蘇建榮、主計總處處長朱澤民、審計長林慶隆、央行副總裁楊金龍，以及金管會主委李瑞倉皆列席備詢。
財委會預訂於9點開始，四個財金部會首長、50~60名局處官員擠爆會場，排排坐等待備詢。10分多後本週輪值排案的國民黨召委羅明才姍姍來遲，表示大多數立委都在經濟聯席會的前瞻審議現場，自己也要上去，示意黃國昌坐上主席台暫代，旋即離場；黃被叫上台時一臉疑惑。
由於在場只剩黃國昌一人，他無奈表示，委員都在前瞻會場，現場混亂，與上週審議時沒有什麼不同，打架、潑水都在進行中。目前（財委會）在場行政官員多，委員只有我一人，但為保障其他立委質詢權益，因此在自己詢答完後，會議就先休息。
之後，黃國昌在沒有主席狀態下開始質詢，但此舉引發現場國民黨及民進黨團人員極度不滿，認為沒有主席，怎可詢答，根本是首開惡例，主張會議無效，至10點50分為止，財委會持續休息，財金首長、官員只能持續在場等待。
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