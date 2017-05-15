| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯雙漲 新台幣中午暫收30.154元 受虐腦麻兒嗆奶致死 狠心父母以傷害罪起訴 藍委潑水、推擠…前瞻條例初審通過 PR 金車噶瑪蘭威士忌 再奪SFWSC佳績
 首頁 > 政治

比愛國者更準！天弓三型飛彈於漢光兵推擊落大批共機

天弓三型防空飛彈在漢光兵推中擊落不少共機，對共軍犯台空中武力造成極大威脅。（資料照，記者羅添斌攝）

2017-05-15  11:17

〔即時新聞／綜合報導〕「漢光33號」演習電腦兵棋推演於本月5日結束，模擬中國在2025年入侵台灣，軍方以確定會在2025年獲得的武器裝備進行推演，而12套國造天弓三型防空飛彈在今年首度納入兵推，配備相位陣列雷達、具備優異微小目標追蹤能力的天弓三型飛彈，在兵推過程中擊落不少共機，對共軍犯台空中武力造成極大威脅。

根據《風傳媒》報導，軍方原本在兵推中的台海制空作戰階段規劃兩套劇本，若將F-35戰機納入兵推，將以「機、彈、砲」的接戰程序應對共軍空中武力，但後來因考量F-35參數不足等因素，最後未將F-35戰機納入兵推，改以「彈、機、砲」策略應戰，以防空飛彈先行接戰。

軍方官員指出，天弓三型飛彈造價只有美製愛國者三型飛彈的一半，但精準度更高，在此次兵推過程中，天弓三型飛彈攔截不少共軍戰機，連負責攔截共軍導彈的愛三飛彈最後也拿來攻擊戰機，兩者對共軍犯台的空中武力形成一大威脅。

目前天弓三型防空飛彈已研發完成，空軍也已正式編列748億元預算，預定於2024年前採購12套，在全台陸續完成部署，此次漢光兵推首度將天弓三型正式納入防衛軍的編裝，並搭配愛國者三型飛彈，在台灣尚未獲得F-35戰機之前，背負台海空防第一波攔截任務。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天弓三型 天弓三型飛彈 漢光33號 漢光兵推
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：比愛國者更準！天弓三型飛彈於漢光兵推擊落大批共機


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.