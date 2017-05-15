比愛國者更準！天弓三型飛彈於漢光兵推擊落大批共機
2017-05-15 11:17
天弓三型防空飛彈在漢光兵推中擊落不少共機，對共軍犯台空中武力造成極大威脅。（資料照，記者羅添斌攝）
〔即時新聞／綜合報導〕「漢光33號」演習電腦兵棋推演於本月5日結束，模擬中國在2025年入侵台灣，軍方以確定會在2025年獲得的武器裝備進行推演，而12套國造天弓三型防空飛彈在今年首度納入兵推，配備相位陣列雷達、具備優異微小目標追蹤能力的天弓三型飛彈，在兵推過程中擊落不少共機，對共軍犯台空中武力造成極大威脅。
根據《風傳媒》報導，軍方原本在兵推中的台海制空作戰階段規劃兩套劇本，若將F-35戰機納入兵推，將以「機、彈、砲」的接戰程序應對共軍空中武力，但後來因考量F-35參數不足等因素，最後未將F-35戰機納入兵推，改以「彈、機、砲」策略應戰，以防空飛彈先行接戰。
軍方官員指出，天弓三型飛彈造價只有美製愛國者三型飛彈的一半，但精準度更高，在此次兵推過程中，天弓三型飛彈攔截不少共軍戰機，連負責攔截共軍導彈的愛三飛彈最後也拿來攻擊戰機，兩者對共軍犯台的空中武力形成一大威脅。
目前天弓三型防空飛彈已研發完成，空軍也已正式編列748億元預算，預定於2024年前採購12套，在全台陸續完成部署，此次漢光兵推首度將天弓三型正式納入防衛軍的編裝，並搭配愛國者三型飛彈，在台灣尚未獲得F-35戰機之前，背負台海空防第一波攔截任務。
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