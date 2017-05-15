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挺柱！邱毅轟吳敦義：汚辱先人、玷污中國人....

邱毅在臉書上怒轟：「有人為了選中國國民黨主席，又把張靈甫、高志航等抗日英雄搬出來造勢，這不是汚辱了先人，玷污了中國人嗎？」（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-15  11:25

〔即時新聞／綜合報導〕前立委邱毅宣布「浮出水面挺柱」以後，除了加入國民黨黨主席洪秀柱的拉票動員行列以外，也接連對同為參選人的前副總統吳敦義開砲。

邱毅意有所指的在臉書上PO文表示：「高志航是空軍戰神，日本戰機的尅星。張靈甫是萬家嶺大捷，血戰崑崙關的抗日英雄。他們都是堂堂正正的中國人，為了保衛中華民族，不惜拋頭顱灑熱血的中華好男兒。有人不承認自己是中國人，還放言要將支持統一的人趕到大陸，跟著台獨和獨台分子拜祭日本屠夫幫兇八田與一，肯定日本殖民統治。現在這個人為了選中國國民黨主席，又把張靈甫、高志航等抗日英雄搬出來造勢，這不是汚辱了先人，玷污了中國人嗎？」

吳敦義日前遭媒體報導表示，他要「主張統一的人就要去中國那邊住」，不過他隨後否認曾有此說法。此外，他三天前在臉書上的貼文指出，抗日名將、民族英雄張靈甫將軍夫人王玉齡及公子張道宇、吉星文將軍公子吉民立、高志航將軍公子高耀漢等人將出席他在台中的造勢大會。

國民黨黨主席選舉進入倒數階段，隨著邱毅的加入，也讓這場黨魁之爭增添不少話題。

吳敦義三天前在臉書PO文預告，抗日名將、民族英雄張靈甫將軍夫人王玉齡及公子張道宇、吉星文將軍公子吉民立、高志航將軍公子高耀漢等人將出席他的記者會。（圖擷取自「吳敦義 Wu Den-Yih」臉書頁）

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