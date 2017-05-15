| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
（影音）豬哥亮移靈 謝金燕趁亂逃逸 日自衛隊偵察機失聯 疑似墜毀北海道 PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
 首頁 > 政治

豬哥亮病逝 高志鵬：他曾搞笑要當小英副手...

豬哥亮今早病逝於台大醫院享壽70歲，民進黨立委高志鵬回憶說，有次參選立委時，豬哥亮替他站台，為了要製造笑果，就說要擔任小英副手，還要小英稱呼他「謝副總統」。（資料照，華聯提供）

2017-05-15  12:31

〔即時新聞／綜合報導〕〕豬哥亮大腸癌末住院超過兩個月，今早不幸傳出噩耗，病逝於台大醫院享壽70歲，民進黨立委包含高志鵬、姚文智、劉世芳對於台灣綜藝本土天王不幸過世，都同感遺憾、惋惜。

綜合媒體報導，高志鵬上午回憶時表示，當時參選新北市三重區立委時，曾邀請豬哥亮擔任一場活動貴賓，他和豬哥亮因余天關係見過幾次面，有一回他參選三重立委，他與余天合辦一場晚會，那時豬哥亮復出第一次站台，豬哥亮為了要製造笑果，就說要擔任小英副手，還要小英稱呼他「謝副總統」，豬哥亮本名「謝新達」，蔡英文微則笑回應。

曾任新聞局長的姚文智則說，他卸任局長後，曾在高雄市鹽埕區一處著名肉粽、米糕名店，巧遇豬哥亮正在吃肉粽，豬哥亮戴著帽子、頭壓得低低的不想被認出，兩人互相點頭致意，他也沒驚擾旁人，兩人微笑點頭後、心照不宣。

劉世芳也表示，豬哥亮是高雄市左營區舊城國小畢業，是她的選區選民，豬哥亮帶起的台灣俚俗文化對台灣演藝文化影響很大，「插科打渾」的功力非常好，很會善用台灣語言，讓很多人聽了笑哈哈，豬哥亮驟然離世，也令人扼腕。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 劉世芳 姚文智 立委 豬哥亮 豬哥亮病逝 高志鵬
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：豬哥亮病逝 高志鵬：他曾搞笑要當小英副手...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.