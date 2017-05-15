豬哥亮病逝 高志鵬：他曾搞笑要當小英副手...

豬哥亮今早病逝於台大醫院享壽70歲，民進黨立委高志鵬回憶說，有次參選立委時，豬哥亮替他站台，為了要製造笑果，就說要擔任小英副手，還要小英稱呼他「謝副總統」。（資料照，華聯提供）

2017-05-15 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕〕豬哥亮大腸癌末住院超過兩個月，今早不幸傳出噩耗，病逝於台大醫院享壽70歲，民進黨立委包含高志鵬、姚文智、劉世芳對於台灣綜藝本土天王不幸過世，都同感遺憾、惋惜。

綜合媒體報導，高志鵬上午回憶時表示，當時參選新北市三重區立委時，曾邀請豬哥亮擔任一場活動貴賓，他和豬哥亮因余天關係見過幾次面，有一回他參選三重立委，他與余天合辦一場晚會，那時豬哥亮復出第一次站台，豬哥亮為了要製造笑果，就說要擔任小英副手，還要小英稱呼他「謝副總統」，豬哥亮本名「謝新達」，蔡英文微則笑回應。

曾任新聞局長的姚文智則說，他卸任局長後，曾在高雄市鹽埕區一處著名肉粽、米糕名店，巧遇豬哥亮正在吃肉粽，豬哥亮戴著帽子、頭壓得低低的不想被認出，兩人互相點頭致意，他也沒驚擾旁人，兩人微笑點頭後、心照不宣。

劉世芳也表示，豬哥亮是高雄市左營區舊城國小畢業，是她的選區選民，豬哥亮帶起的台灣俚俗文化對台灣演藝文化影響很大，「插科打渾」的功力非常好，很會善用台灣語言，讓很多人聽了笑哈哈，豬哥亮驟然離世，也令人扼腕。