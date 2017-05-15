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自爆4歲遭誘拐﹗高市秘書處長；努力生活克服陰影

2017-05-15  10:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市秘書處長陳瓊華在臉書自爆幼年時期被「誘拐」遭遇﹗引起外界關切。她事後已關閉臉書，對此內容引發漣漪表示抱歉，並強調純粹想轉述自己透過信仰、努力生活，已能克服陰影，藉此鼓勵有類似情況的受害者，只要努力、可以有更好的期待。

高市新聞局長丁允恭也轉述市長陳菊說法，尊重瓊華、給她最大支持與鼓勵。

陳瓊華是14日透過臉書，透露30多年前往事，指稱自己4歲時被一位伯公誘拐，後又有兩名「哥哥」如法炮制，只是少了糖果餅乾，全文讀來令人心酸，不少朋友留言鼓勵，對她的勇氣備加肯定。

適值林奕含事件延燒，又逢高市議會總質詢，陳瓊華自我爆料，引起外界關注。她事後注意到此情況，澄清絕是不是想搏版面，只是單純跟朋友分享個人經驗，並鼓勵類似情況的受害者，勇於面對與努力生活。

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  • 高市秘書處長陳瓊華（後排右一）自爆幼年遭誘拐，但努力生活克服陰霾，以個人經歷鼓勵類似受害者（記者王榮祥攝）

    高市秘書處長陳瓊華（後排右一）自爆幼年遭誘拐，但努力生活克服陰霾，以個人經歷鼓勵類似受害者（記者王榮祥攝）

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