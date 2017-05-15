世大運揮舞國旗、台灣國國旗 北市府：都OK

汪志冰也穿上中華民國國旗的衣服質詢柯文哲，拿出大面中華民國國旗問是否可以進場。（記者鍾泓良攝）

2017-05-15 10:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到議會報告「2017世大運、臺北市維安政策」，其中議員紛紛對於會場是否揮舞甚麼旗幟提出質詢。無黨籍議員民進黨童仲彥先穿上Chinese Taipei球衣問柯文哲是否能穿進場，柯文哲點頭，童隨即在會中脫下外衣露出有Taiwan字樣的衣服，揮舞「台灣國國旗」問柯是否也ok，柯文哲及世大運執行長蘇麗瓊表示，只要以不干預比賽為前提，民眾都可以揮舞。

國民黨議員汪志冰也穿上中華民國國旗的衣服質詢柯文哲，拿出大面中華民國國旗問是否可以進場，體育局長鄭芳梵表示，如果旗幟超過2公尺就不得進場，汪問現場要怎麼判斷，鄭回應現場工作人員會拿尺來量。