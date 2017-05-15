| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

世大運揮舞國旗、台灣國國旗 北市府：都OK

汪志冰也穿上中華民國國旗的衣服質詢柯文哲，拿出大面中華民國國旗問是否可以進場。（記者鍾泓良攝）

2017-05-15  10:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到議會報告「2017世大運、臺北市維安政策」，其中議員紛紛對於會場是否揮舞甚麼旗幟提出質詢。無黨籍議員民進黨童仲彥先穿上Chinese Taipei球衣問柯文哲是否能穿進場，柯文哲點頭，童隨即在會中脫下外衣露出有Taiwan字樣的衣服，揮舞「台灣國國旗」問柯是否也ok，柯文哲及世大運執行長蘇麗瓊表示，只要以不干預比賽為前提，民眾都可以揮舞。

國民黨議員汪志冰也穿上中華民國國旗的衣服質詢柯文哲，拿出大面中華民國國旗問是否可以進場，體育局長鄭芳梵表示，如果旗幟超過2公尺就不得進場，汪問現場要怎麼判斷，鄭回應現場工作人員會拿尺來量。

廣告
  • 童仲彥先穿上Chinese Taipei球衣問柯文哲是否能穿進場，柯文哲點頭，童隨即在會中脫下外衣露出有Taiwan字樣的衣服，揮舞「台灣國國旗」問柯是否也ok。（記者鍾泓良攝）

    童仲彥先穿上Chinese Taipei球衣問柯文哲是否能穿進場，柯文哲點頭，童隨即在會中脫下外衣露出有Taiwan字樣的衣服，揮舞「台灣國國旗」問柯是否也ok。（記者鍾泓良攝）

  • 台北市長柯文哲（右）15日赴市議會，針對「2017世大運、臺北市維安政策」進行專案報告，會前和幕僚討論時，習慣性地抓抓頭。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲（右）15日赴市議會，針對「2017世大運、臺北市維安政策」進行專案報告，會前和幕僚討論時，習慣性地抓抓頭。（記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世大運 國旗 柯文哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧粉漿蛋餅
好下飯✧蒼蠅頭
好清爽✧鳳梨鮮魚湯
好吃筍子怎麼挑？
轉寄

標題：世大運揮舞國旗、台灣國國旗 北市府：都OK


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月15日‧星期一‧丁酉年四月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.