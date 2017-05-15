招人頭黨員替吳敦義綁樁？新北市議長否認

2017-05-15 10:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨黨主席選舉競爭激烈，本月20日將舉行投票，由國民黨資深黨員等人組成的「反人頭綁樁行動聯盟」，今天上午至台北地檢署按鈴控告新北市議長蔣根煌，指蔣力挺吳敦義，日前介紹2000人入黨，涉有妨害投票罪之嫌。蔣根煌強調，只是呼應黨中央的理念，積極招募新血，否認招收人頭黨員。

蔣根煌受訪表示，近幾年國民黨資深黨員流失，黨中央希望招募新血入黨，他盡自己的一分力量，多找年輕人加入，像是一些親朋好友的兒子，因為和他熟識，也願意認同黨的理念，因此鼓勵年輕朋友入黨，這純粹是呼應黨中央的政策，「哪有什麼人頭黨員」？

蔣根煌強調，黨主席選舉將近，「個人挺個人的」，本來就是很正常的事情，對於被控告涉嫌妨害投票罪一事，他說：「選舉作秀，不用理他們」。蔣根煌也感慨表示，「這讓人感覺黨內惡鬥，很不好」。