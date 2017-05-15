三級機關首長得列政務官 立法院初審通過

2017-05-15 11:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院司法及法制委員會今日初審通過「中央行政機關組織基準法修正草案」，新增三級機關涉及國家重大政務，其首長得列為政務或常務職務，一改過去三級機關首長只有常務官職務。

根據初審通過條文，三級機關首長得列政務職務，總數以25人為限；二級機關得置副首長1人至4人，其中1人應列常任職務，其餘列政務職務，政務職務總數以52人為限。

行政院人事行政總處人事長施能傑指出，為兼顧衡平及避免對我國現行公務體制產生太大衝擊，所以修正為涉及國家重大政務，其首長得列政務或常務，其餘應為常務職務。