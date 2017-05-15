無理杯葛前瞻惹議！高市民進黨團：麥擱亂

高市議會民進黨團聲明，要國民黨麥擱亂（記者王榮祥攝）

2017-05-15 10:32

〔記者王榮祥／高雄報導〕力挺前瞻﹗高市議會民進黨團上午聲明，要求國民黨別再無理惡意阻撓前瞻相關法案與預算通過，並向國民黨立院黨團喊話：「停止杯葛、立即審議」。

民進黨團總召張勝富進一步點名國民黨不分區立委陳宜民、黃昭順，希望2位立委別阻擋地方建設﹔市議員李柏毅更質疑，難道不分區藍委不用考慮地方需求嗎﹖市議員郭建盟則訴求，國民黨立委應該認真審議法案，說出哪一條條文是有問題的﹖

民進黨團聲明指出，高雄已被馬政府遺忘8年，捷運（軌道）建設更落後台北24年，台北已有14條捷運，高雄現在才爭取第3條，這要求過份嗎﹖

黨團強力批判，不知道國民黨到底反對什麼﹖地底在杯葛什麼﹖希望藍營認真傾聽地方心聲，別蠻橫阻礙高雄建設發展。

高市議長康裕成則表示，在她主持的9位在野黨議員總質詢中，有4位支持前瞻，並強烈爭取黃線捷運，以建構完整捷運路網、及建立實踐工業城市環境轉型的典範，還有藍營議員嗆聲：「國民黨立委反對他的，但我支持我的」。