金融檢查編列不到5％ 黃國昌盼增加預算
2017-05-15 10:23
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委李瑞倉今天立院財委會備詢。時代力量立委黃國昌質詢指出，金管會每年編列的金融檢查預算，不到金管會檢查局預算的5％，而且每年平均金檢天數也是逐漸減少，希望金管會能夠增加相關預算，以有效推動金融執法。
近日緊追永豐金三寶案的黃國昌，質詢本案追查進度，李瑞倉答詢指出，金管會的檢查局已經把相關調查事證，交給銀行局及證期局處理，在程序上，必須讓他們（永豐金）陳述意見，目前正在積極處理中。
黃國昌認為這個案子已經拖很久，他進一步表示，金管會金檢人力是否有不足問題，根據立法院預算中心的評估報告，金檢預算相當少，這樣夠用嗎？
根據黃國昌在財委會出示的資料，金管會平均金檢天數，在過去8年內，從2008年的80.76天 一路降至最低的2013年54.44天 ，後來雖有反彈，但至2015年也只有61.1天，若從趨勢來看，呈現一路下滑。
其次，以今年金管會編列預算為例，金管會的檢查局總預算為4億1583.1萬元， 而金融機構檢查預算為1928萬元，僅占4.64％。
李瑞倉強調，對金管會同仁非常支持，只要能夠爭取部分，我們一定會積極爭取。
黃國昌指出，立法院就行政機關的預算，只能刪減不能增加，建議在金檢方面，若預算不夠，希望金管會能夠主動增加，我們一定會全力支持金管會執法，掃蕩弊案。
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