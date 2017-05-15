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8年前瞻建設 國發會：提供31-38萬人次工作機會

2017-05-15  10:21

〔記者陳梅英／台北報導〕前瞻基礎建設引發質疑，認為計劃產生工作機會效果微乎其微，國發會解釋，依據模擬結果，前瞻基礎建設計畫106-113年政府投入8,824.9億元，每年平均可提供4到5萬個工作機會，若以8年之總建設期程而言，由於部分工作機會可能會有重覆，以僱用人次來看，推估8年共可提供的工作機會約31至38萬人次。

國發會說，上述數字僅是各項基礎建設可直接創造之工作機會，若再加上帶動公民營企業投資共17,777.3億元，平均每年經濟成長率約可提高0.1個百分點，並增加產業競爭力，讓相關產業永續經營等創造就業機會之乘數效果，將可間接帶動更多工作機會。

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  • 國發會：前瞻基礎建設8年提供31-38萬人次工作機會（記者陳梅英攝）

    國發會：前瞻基礎建設8年提供31-38萬人次工作機會（記者陳梅英攝）

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