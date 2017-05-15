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招收兩千黨員替吳敦義綁樁？新北市議長挨告

2017-05-15  09:53

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨黨主席選舉將於本月20日進行投票，由6位候選人角逐，但卻爆發人頭黨員爭議；由國民黨資深黨員等人組成的「反人頭綁樁行動聯盟」，今天上午至台北地檢署，按鈴控告新北市議長蔣根煌，指控他力挺吳敦義，日前一次介紹2000人入黨，涉有妨害投票罪之嫌；對此，聯盟也將提供20萬元檢舉獎金。

國民黨黨主席候選人包括抽中1號的現任黨主席洪秀柱、2至6號則依序為韓國瑜、潘維剛、郝龍斌、詹啟賢、吳敦義。

今天上午9點，「反人頭綁樁行動聯盟」號召國民黨資深黨員、基層支持者及志工，在北檢門口高呼「選前靠人頭，選後靠組頭，組頭湊人頭，毀藍護蔡頭」等口號，指控公開表態支持吳敦義的蔣根煌，日前一次介紹超過2000人入黨，涉嫌違反刑法第146條第2項妨害投票罪。

汪姓資深黨員表示，一個黨主席候選人若「選前靠人頭」必然「選後靠組頭」，力挺吳敦義的蔣根煌招收2000多名黨員遭曝光以來，從未對外公開說明事情原委，聯盟質疑該舉動是否為了支持吳敦義參選黨主席而招收？吳敦義與蔣根煌的關係為何？其中是否有對價關係。

汪姓資深黨員指出，除了向北檢告發，他們也將於今天上午10點，前往吳敦義競選辦公室，要求吳敦義給個說法，並懸賞20萬元，給檢舉人頭黨員的人。

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  • 「反人頭綁樁行動聯盟」控告新北市議長蔣根煌涉妨害投票罪。（記者謝君臨攝）

    「反人頭綁樁行動聯盟」控告新北市議長蔣根煌涉妨害投票罪。（記者謝君臨攝）

  • 「反人頭綁樁行動聯盟」在北檢大門前高呼口號。（記者謝君臨攝）

    「反人頭綁樁行動聯盟」在北檢大門前高呼口號。（記者謝君臨攝）

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