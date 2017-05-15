續審前瞻條例 藍委狂潑水、搬錢磚杯葛

國民黨立院黨團今日仍然採取「焦土戰」，強力背葛前瞻條例草案審查，在聯席委員會現場大灑假錢。（記者王藝菘攝）

2017-05-15 09:36

〔記者陳鈺馥、楊淳卉／台北報導〕立法院藍綠黨團今早甲級動員續戰「前瞻基礎建設特別條例草案」，民進黨立委上午6點就到會場佈陣圍住主席台，立院國民黨團也發動強力杯葛，藍綠立委於9點會議開始時就爆發激烈推擠衝突，國民黨立委並多次向主席台潑水、丟擲寶特瓶，多名綠委慘遭潑一身濕。

混亂中，議事人員快速宣讀議事錄及今討論事項，並宣讀前瞻條例草案條文至第7條。國民黨立委高喊「有異議」、「會議無效」，要求會議主席、召委邱議瑩優先處理藍委所提散會動議，痛罵「程序不正義」。稍早經邱議瑩裁示點名表決，國民黨散會動議未通過。

立法院國民黨團準備了大批假鈔、錢磚應戰，立法院國民黨團總召廖國棟強調，「8800億元都在我頭上，要嚴重抗議蔡英文債留子孫，前瞻計畫是否有經濟動能完全不知道，政府撒錢是為了綁樁。」

國民黨團書記長王育敏指出，前瞻計畫有問題應退回重擬，這40多天來強烈抵抗前瞻，都是為了民意，蔡英文、林全必須懸崖勒馬，若今天要強硬通過，民意必然反撲，「國民黨團要退回重擬！」

「前瞻建設特別條例草案」上週四於委員會逐條討論處理至第6條條文，通過條文保留至院會協商，今天委員會繼續排審。立院民進黨團總召柯建銘日前則揚言「前瞻條例15日一定要送出委員會。

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國民黨團總召廖國棟準備8800億元錢磚，作為今日抗爭道具。（記者簡榮豐攝）

國民黨立委並多次向主席台潑水、丟擲寶特瓶，在場立委慘遭潑一身濕。（記者簡榮豐攝）

藍綠立委於9點會議開始，就爆發激烈推擠衝突。（記者簡榮豐攝）