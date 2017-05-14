柱柱姐今晚高雄造勢 「正毅兄弟」合體助攻

2017-05-14 20:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中國國民黨主席洪秀柱晚間在高雄左營果貿社區舉辦造勢大會，在「正毅兄弟」蔡正元、邱毅合體助攻下，吸引超過千人到場，展現她在眷村的實力。

洪秀柱今天下午的行程都在嘉義、台南，晚間7點半來到高雄左營果貿社區，舉辦高雄造勢大會。

前立委邱毅站台說，2008年總統大選，國民黨能擊敗民進黨，有兩個人功勞最大，一個是揭發阿扁弊案的他，另一個人就是洪秀柱。他呼籲台下支持者，要阻擋蔡英文2020年連任總統，一定要讓洪秀柱當選國民黨主席。

國民黨政策會執行長蔡正元接著上台，他強調洪秀柱是國民黨的女兒，一生都奉獻給國民黨。在「正毅兄弟」聯手助講下，會場愈聚愈多人，估計湧入上千人。

洪秀柱最後登台，支持者送上康乃馨，她感性的說，今天是母親節，但很多母親不快樂，因為擔心到菜市場買到過期品、買到日本核災食品，擔心工作不保等。

洪秀柱批說，蔡政府把經濟、兩岸關係搞成這樣，社會每天衝突對立，把國家財政困難歸咎於軍公教，卻還硬推8800億的前瞻基礎建設。

她說，民進黨要拿下一代的錢，去做一個8800億的建設，但只有2頁的評估，到底GDP可以漲多少，回收的利益是多少?都不知道。因此國民黨立委要拚死去阻擋這種債留子孫的錢坑法案。

洪秀柱並暗諷吳敦義說：「現在還有人說什麼要被統的就去大陸，這是什麼話!」。她強調，自己無畏無懼，對的事就要做，真的話就要說，「只要我是黨主席的一天，台獨就不是國民黨的選項。」