吳敦義雲林拉票 水利會長動員2000人聲勢浩大

2017-05-14 19:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國民黨主席選戰進入最後黃金週，前副總統吳敦義今天下午3點到雲林拉票，舉辦「與雲林黨員有約造勢大會」，雲林農田水利會長林文瑞展現實力號召2000人到場，聲勢浩大，大拚一輪就過半。

林文瑞擔任吳敦義競選國民黨黨主席雲林總召集人，今天下午大動員超過2000名黨員聚集在斗南大德工商大禮堂，高喊團結重返執政，黨員手執小國旗吶喊，登記參選黨代表的候選人也都到場拉票，氣氛熱絡。

林文瑞感謝吳敦義利用母親節來拜票，顯示他相當重視雲林，呼籲一致支持讓雲林開出過半黨員票，大德工商校長涂金助稱許吳敦義當選黨主席是台灣人的福氣，請大家支持還要幫忙拉外縣市的票，斗六市長謝淑亞請大家支持把台灣贏回來。

吳敦義獻花表揚模範母親、敲響戰鼓，並細數從政資歷，及行政院長任內推動設置高鐵雲林站、米酒降價等政績，和雲林黨員「搏感情」，也列數小英政府一例一休、同婚、8千8百億前瞻計畫等都是失敗的政策，不僅勞工吃虧、增加業者負擔，形成債留子孫，會讓台灣面臨更大的困難。

吳敦義高調批判民進黨去蔣化、去中華民國化是飲水不思源，既不感恩也不圖報，完全不對，斥責民進黨只會拚清算搞鬥爭，拜託大家支持他，讓他帶領國民黨拚經濟拚建設，拚出台灣的未來。