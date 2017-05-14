| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
 首頁 > 政治

吳敦義雲林拉票 水利會長動員2000人聲勢浩大

2017-05-14  19:39

〔記者廖淑玲／雲林報導〕國民黨主席選戰進入最後黃金週，前副總統吳敦義今天下午3點到雲林拉票，舉辦「與雲林黨員有約造勢大會」，雲林農田水利會長林文瑞展現實力號召2000人到場，聲勢浩大，大拚一輪就過半。

林文瑞擔任吳敦義競選國民黨黨主席雲林總召集人，今天下午大動員超過2000名黨員聚集在斗南大德工商大禮堂，高喊團結重返執政，黨員手執小國旗吶喊，登記參選黨代表的候選人也都到場拉票，氣氛熱絡。

林文瑞感謝吳敦義利用母親節來拜票，顯示他相當重視雲林，呼籲一致支持讓雲林開出過半黨員票，大德工商校長涂金助稱許吳敦義當選黨主席是台灣人的福氣，請大家支持還要幫忙拉外縣市的票，斗六市長謝淑亞請大家支持把台灣贏回來。

吳敦義獻花表揚模範母親、敲響戰鼓，並細數從政資歷，及行政院長任內推動設置高鐵雲林站、米酒降價等政績，和雲林黨員「搏感情」，也列數小英政府一例一休、同婚、8千8百億前瞻計畫等都是失敗的政策，不僅勞工吃虧、增加業者負擔，形成債留子孫，會讓台灣面臨更大的困難。

吳敦義高調批判民進黨去蔣化、去中華民國化是飲水不思源，既不感恩也不圖報，完全不對，斥責民進黨只會拚清算搞鬥爭，拜託大家支持他，讓他帶領國民黨拚經濟拚建設，拚出台灣的未來。

廣告
  • 國民黨黨主席候選人之一的吳敦義母親節雲林拉票。（記者廖淑玲攝）

    國民黨黨主席候選人之一的吳敦義母親節雲林拉票。（記者廖淑玲攝）

  • 國民黨黨主席候選人之一的吳敦義和黨員親切問候拉票。（記者廖淑玲攝）

    國民黨黨主席候選人之一的吳敦義和黨員親切問候拉票。（記者廖淑玲攝）

  • 逾2000名國民黨員聚集在斗南大德工商大禮堂，場面盛大。（記者廖淑玲攝）

    逾2000名國民黨員聚集在斗南大德工商大禮堂，場面盛大。（記者廖淑玲攝）

  • 吳敦義獻花表揚模範母親。（記者廖淑玲攝）

    吳敦義獻花表揚模範母親。（記者廖淑玲攝）

  • 吳敦義擊響戰鼓，力拚一輪就過半。（記者廖淑玲攝）

    吳敦義擊響戰鼓，力拚一輪就過半。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林農田水利會長林文瑞及雲林地區國民黨員為吳敦義加油造勢。（記者廖淑玲攝）

    雲林農田水利會長林文瑞及雲林地區國民黨員為吳敦義加油造勢。（記者廖淑玲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳敦義 國民黨主席選舉 林文瑞 母親節
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧番薯炒米粉
給媽媽的蘋果玫瑰塔
西瓜還分那麼多種？
不能不知的西餐禮儀
轉寄

標題：吳敦義雲林拉票 水利會長動員2000人聲勢浩大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月14日‧星期日‧丁酉年四月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.