洪秀柱台南造勢 自詡「5耐」特質、最適任主席

2017-05-14 18:13

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨主席候選人洪秀柱，今下午出席南市安平區市議員盧崑福舉辦的挺柱造勢活動，洪秀柱再批李登輝主政時的國民黨是黑金黨，請大家勿忘兩蔣對台灣建設的貢獻。她不怕精簡黨人事挨罵而怨嘆！六位黨主席候選人都很優秀，但自己符合「耐苦、耐勞、耐操、耐磨、耐壓」等五耐特質，最適合擔任黨主席。

洪秀柱再提本屆總統大選、遭黨內「換柱」的往事，她說，當時被換掉後，沒有哭、罵人或抱怨也未打官司，個人事小、沒關係，只要黨能贏最重要。盧崑福與民眾高呼柱柱姐「腹腸真大！」她希望國民黨的團結不是喊口號、不是只有請客吃飯、綁樁買票或充斥人頭黨員，不能「烏魯木齊」，必須是志同道合的理念結合，對黨的成長才有助益；國民黨也必須「用壯育青」、栽培指導青年人日後參與政治。

洪秀柱反諷民進黨執政謊話連篇、是白賊黨！但國民黨卻沒出息，不敢說真話，不敢大聲說自己是國民黨員，讓愛台灣成了民進黨專利，這一點要改。民進黨曾說台灣要好，國民黨必須倒，事實上，國民黨倒，台灣並未過得比較好，證明民進黨執政不力；但國民黨也要檢討改進不好的宮廷、大老與醬缸文化，彎下身傾聽民意。

她並提到去年十一月與中國習近平主席見面時提到可簽和平協議，習主席並沒說不要，這問題是要談的，之前連戰與胡錦濤及前總統馬英九都有和平協議之議，雖然有人不看好，因為她自己無夫無子，老姑娘能過簡單日子、無私無我，自然能養成無畏無懼的大公精神，現階段要先設法結束兩岸敵對關係，這需要國民黨拿回執政權來做。