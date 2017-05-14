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柯P要扣公關公司錢 悠遊卡公司稱：沒違約

2017-05-14  17:05

〔即時新聞／綜合報導〕日前世界羽球球后戴資穎出席悠遊卡公司活動時，悠遊卡公司給她的活動衣服卻「過大」，袖子一捲再捲，讓台北市長柯文哲因而動怒，表示花錢請公關公司辦活動，就要打扮得美美的，衣服太大當然不對，還向悠遊卡董事長林向愷說「這個要扣錢」。不過悠遊卡公司卻表示，因為找不到廠商違約的部分，所以扣錢的事還無法確定。

據《蘋果日報》報導，悠遊卡公司今指出，活動當天戴資穎原本要穿其他服裝，因故臨時由主辦單位準備世大運衣服給她穿，雖然尺寸不合但戴資穎與父親並沒有意見，也已把當時活動流程向市府說明，未來辦活動時會加強控管及規劃，更會特別留意貴賓的衣服穿著。

悠遊卡公司對於柯P要求對公關公司扣錢這件事，感到頗為難，並表示當時與廠商簽約沒有提到服裝的問題，所以找不到違約的地方，但會持續向主辦單位溝通。

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  • 戴資穎衣服又過大，柯文哲不滿要扣公關公司錢。圖為戴資穎日前和柯文哲共同揮拍合影留念。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    戴資穎衣服又過大，柯文哲不滿要扣公關公司錢。圖為戴資穎日前和柯文哲共同揮拍合影留念。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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