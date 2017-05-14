洪秀柱：台獨絕不會是我的選項

2017-05-14 16:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕爭取連任的國民黨主席洪秀柱，今天下午在台南眷村拜票時重申兩岸共同堅持一個中國的原則，宣誓未來無論台獨的聲浪有多高，只要她是黨主席，台獨絕對不會是她的選項。

洪秀柱今天下午造訪台南市仁德區的二空新城，向眷村鄉親拜票，爭取支持，受到民眾搖旗吶喊，場面熱烈。

洪秀柱表示，選舉前，對手說「國民黨不倒，台灣不會好」，那現在台灣有更好了嗎？她痛批總統蔡英文執政後，產業蕭條、毒品氾濫，又爆發食安問題，軍公教的年金改革更是一塌糊塗。

洪秀柱抨擊蔡政府的前瞻計畫，根本就是撒錢、綁樁的計畫，債留子孫，這也就是為什麼國民黨立委雖然少數，但在立法院要全力阻擋的原因。

洪秀柱強調自己願意講真話，不會為了政治利益而說謊，重申在一中原則下，兩岸應謀求未來的統一，「不是我們被統」，而是遵循「三民主義、統一中國」，只要她當黨主席，台獨也絕非是選項。

洪秀柱指出，台灣沒有條件獨立建國，且將陷入萬劫不復之境，「那些說不怕的，可以先去當兵、受訓」；她也抨擊民進黨執政，只會製造國內對立、兩岸仇恨。