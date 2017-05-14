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小英臉書慶祝母親節 留言處卻被改裝車友灌爆

總統蔡英文在臉書貼出和媽媽合照。（圖截自臉書）

2017-05-14  17:32

〔即時新聞／綜合報導〕今天總統蔡英文在臉書慶祝母親節，但發文留言處卻被大量的改裝車友灌爆，他們希望總統重視改裝汽機車問題，為何改裝品可以合法製造、販賣、進口，「但裝載車上就不合法」？

最近台灣各地都開始加強改裝車輛的取締，還可針對改裝消音器的車輛進行攔查。如果在境內道路查獲行駛中不當改裝車，不用經噪音檢驗即可依法開罰，引來改裝車友不滿。今天蔡英文母親節臉書發文的留言處就遭改裝車友灌爆，他們質疑為何排氣管及改裝品可以合法製造、販賣、進口，但裝載車上就不合法？而政府課稅又要開罰單，又是什麼想法？

車友們也認為，環保局、監理站和警察等執法單位的專業度嚴重不足，有些對原廠排氣管也開單，要求民眾到監理單位驗車。他們認為，改裝車友如受到檢舉達人檢舉就需要請假驗車，但如果是屬於惡意檢舉，政府就應該要支付車友請假當天的工資。

車友們希望政府比照國外的變更車體，提供重機行李箱、避震、制動煞車系統等在不影響行車安全部份的合乎法規。最後也呼籲蔡英文重視汽機車改裝合法性和可變更性，在不影響行車安全與噪音的情況下，把檢舉改裝還於司法單位執行。

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  • 今天總統蔡英文的臉書發文留言處卻被大量的改裝車友灌爆。（圖截自臉書）

    今天總統蔡英文的臉書發文留言處卻被大量的改裝車友灌爆。（圖截自臉書）

  • 改裝車友們希望總統重視改裝汽機車問題，為何改裝品可以合法製造、販賣、進口，「但裝載車上就不合法？」（圖截自臉書）

    改裝車友們希望總統重視改裝汽機車問題，為何改裝品可以合法製造、販賣、進口，「但裝載車上就不合法？」（圖截自臉書）

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