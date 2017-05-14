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新購軍艦以銘傳、逢甲命名 綠議員批認賊做父

2017-05-14  16:30

〔記者蔡文居／台南報導〕向美國採購的2艘派里級巡防艦最近返國，台南市議員李文正今天下午發布新聞稿指出，台灣好不容易向美國買了2艘戰艦，竟用中國清朝的統治官員「銘傳」、「逢甲」來命名，他痛批這根本是認賊做父，「難道台灣都沒有名字可以命名了嗎？」

李文正表示，上述2人的名字都是清朝占領台灣的統治官員，還有人棄台於不顧，當年的清國官員施琅和蔣毓英都說，中國從未擁有台灣，這樣子的命名，等於承認台灣是中國的一部分，這是何等的荒謬！

李文正認為，政府這種心態不改，難怪台灣一直走不出國際社會，過去說國民黨是外來政權也就算了，如今民進黨已經全面執政了，一些做法和過去還是沒有改變，難怪有人為台灣國家正常化感到憂心。

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  • 市議員李文正批評新購的軍艦命名，根本是認賊做父，難道台灣都沒有名字可以命了嗎？（資料照，記者蔡文居攝）

    市議員李文正批評新購的軍艦命名，根本是認賊做父，難道台灣都沒有名字可以命了嗎？（資料照，記者蔡文居攝）

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