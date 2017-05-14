國民黨主席候選人政見會 聚焦兩岸關係
〔記者丁偉杰／嘉市報導〕國民黨主席候選人雲嘉南區政見會說明會今天上午在嘉義市舉行，兩岸關係該如何發展等議題，成為各候選人政見重點。洪秀柱說，兩岸要坐下來談，強調用和平協議結束兩岸敵對狀態；吳敦義說，九二共識、一中各表這是兩岸和平穩定發展最重要基礎，也是歷史事實；郝龍斌認為，民進黨不承認九二共識，對台灣經濟損失大；潘維剛揶揄蔡英文總統處理兩岸關係是「通『零』太后」；詹啟賢說，國民黨主席選舉結果關乎兩岸穩定發展；韓國瑜強調「國民黨在非常時期，必須選出非常人物」。
政見發表會在嘉市中油人事訓練所舉行，有數百人到場聆聽，6位候選人都有支持者與會，場外各候選人的助選員積極拉票，場面平和。
韓國瑜批民進黨的轉型正義變轉型報復，有如挖國民黨祖墳、斷腳筋，民進黨執政後，經濟搞不好，天天搞鬥爭，國民黨身為反對黨一定要堅強的存在，進行組織再造、不能分裂。
洪秀柱說，國民黨以後要走志工化、年輕化，不能再只靠黨工。她過去提一中同表被誤解，不只民進黨罵、國民黨內也罵，現在她不說一中同表，認為兩岸要坐下來談，用和平協議結束兩岸敵對狀態，她有能力解決兩岸問題。
吳敦義說，國民黨執政時，為台灣經濟發展做出很大貢獻，九二共識是我方正式提出，對岸也同意，這是兩岸和平穩定發展的「定海神針」，一定不要輕易放棄，承諾擔任主席要找回國民黨員的榮耀。
郝龍斌批前瞻計畫是選舉綁樁計畫，他在網路上發起反對前瞻計劃的連署，目前已快2天、獲3萬多人支持，呼籲民眾一起來連署，將前瞻計畫退回重編；他也批評，一中同表的「同」，有可能是中華民國嗎？認為九二共識不能隨意更改。
潘維剛直指蔡英文總統可以稱為「通『零』太后」，痛批蔡上台不到一年，幾乎把台灣玩垮了，重創兩岸關係，並把兩岸關係、互信等統統歸零，認為唯有九二共識，才是台灣最大的利益。
詹啟賢主張中道力量，認為唯有黨員自覺，才有希望選出最適當的黨主席人選，才會有不一樣的國民黨。
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