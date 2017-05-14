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母親節臉書PO文 蔡英文：希望媽媽健健康康

總統蔡英文在臉書貼出與母親的合照，也祝所有的媽媽們，母親節快樂，天天都快樂！。（圖擷自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書）

2017-05-14  14:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天是一年一度的母親節，總統蔡英文也在臉書PO出和媽媽的合照，表示想跟媽媽說的話很多，但願望只有一個，「就是希望她健健康康」。

總統也祝所有的媽媽們，母親節快樂，天天都快樂！

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標題：母親節臉書PO文 蔡英文：希望媽媽健健康康


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