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指蔡英文印堂有塊黑斑... 網友砲打李富城

氣象專家李富城表示，總統蔡英文選舉前後的面相，相差很大。（圖翻攝自李富城臉書）

2017-05-14  15:18

〔即時新聞／綜合報導〕觀天象也懂面相？前氣象專家李富城表示，總統蔡英文選舉前後的面相，相差很大，以前印堂油亮，現今上頭卻有塊青暗色黑斑，引起批踢踢八卦板網友不滿。

李富城12日於臉書指出，「善於觀天象者必然會看風水及面像（相）」，從電視上看，「蔡英文選前跟選後的面像有着很大的差別」。

李富城解釋，過去透過電視看見蔡英文時，她「印堂油亮」，但現今卻「老是有塊青暗色的黑斑」，也許是攝影角度所致，不過「為何這一段時間才會有，我不太了解」。

網友質疑，「這人轉行了？」還有人調侃，「李伯伯從外太空看到內子宮喔」；也有人直言，那是「老人斑，我媽也有好嗎？」另有人怒批，「你OO才發黑」、「你不要說你是科學家」、「這種老屁股整天拐彎損人，都是業障」。

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  • 李富城與臉書撰文，直指現在的蔡總統，「印堂上老是有塊暗色的黑斑」。（圖擷取自李富城臉書）

    李富城與臉書撰文，直指現在的蔡總統，「印堂上老是有塊暗色的黑斑」。（圖擷取自李富城臉書）

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