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帶國旗站上大聯盟 江聰淵：做台灣人該做的事

帶著國旗站上大聯盟投手丘，江聰淵表示，他只是做了台灣人該做的事。（宜蘭市公所提供）

2017-05-14  13:36

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭市長江聰淵今天上午帶著台灣國旗踏上美國大聯盟的投手丘開球，網友紛紛稱他是台灣之光，他說，他沒有資格當台灣之光，他只是做了台灣人該做的事情，讓台灣增加國際能見度。

江聰淵特地帶著台灣國旗進場，他說，既然有這個機會站上另人稱羨的國際舞台，當然不能放棄任何機會讓人知道我來自台灣，雖然交涉的過程很複雜，總算讓我們成功的達成任務，讓台灣國旗在美國大聯盟球場飄揚，要再次的感謝 Peggy市長。

江聰淵表示，當他站在投手丘上，國旗就在一旁伴著，能將球順利投進補手的手套時，他真的快哭出來了，本來這幾天的壓力實在太大了，昨天一晚沒睡著，早上頭昏到連午餐也吃不下，Peggy市長也來鼓勵他，Peggy也認為應該能讓台灣國旗進場的，不要太煩累，這過程許多難關都讓我們克服了，完成任務後到觀眾席，美國朋友一個個來接連擁抱，心中的感動，真的是無法言語。

球賽最後皇家隊4比3贏球，江聰淵說，第一次進大聯盟球場，就能看到自己開球的球隊獲勝，壓力也都解除了，頭痛也不見了，有人說他是台灣之光，他其實沒有資格當台灣之光，如果能讓台灣多一些國際能見度，為台灣做一些事情，這也是身為一個台灣人該做的。

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