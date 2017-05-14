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雙手空空返家 柯P自爆飯錢是媽媽出的

2017-05-14  12:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨提前回新竹老家，替「柯媽」何瑞英過母親節，被媒體發現沒帶禮物。不料，柯P今又自爆，飯錢也是媽媽出的！

《蘋果日報》報導，柯P上午出席活動時表示，昨確實沒帶禮物回家，只是給柯媽看自己，特地訂餐廳要跟她吃個飯，但後來發現吃飯的錢，卻是媽媽出的，感嘆母親是個無給職。

至於是否會替太太慶祝母親節，柯P說，陳佩琪昨值班，自己出門時，她尚未到家，這件事回家之後再處理。

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  • 台北市長柯文哲昨回新竹老家，不但雙手空空，今又自爆，連飯錢都媽媽出的！（資料照，記者王駿杰攝）

    台北市長柯文哲昨回新竹老家，不但雙手空空，今又自爆，連飯錢都媽媽出的！（資料照，記者王駿杰攝）

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相關關鍵字： 何瑞英 柯文哲 母親節 禮物 飯錢
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