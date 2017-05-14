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悲傷母親節！同學相約戲水 15歲國中男生溺斃 PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
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母親節炒麵給媽媽吃 吳秉叡母反勸：吃太多會胖

2017-05-14  12:15

〔即時新聞／綜合報導〕今天是母親節，民進黨立委吳秉叡昨日上料理節目，想要親自炒麵獻給媽媽享用，沒想到call out給母親時，吳媽卻誤以為是吳秉叡想吃麵，好心提醒他麵不要吃太多，否則就會變胖，讓錄影現場笑聲不斷。

吳秉叡在YouTube頻道上傳這段影片，他表示，自己想要做出記憶中媽媽所做的「什錦炒麵」，向名廚吳秉承討教後終於完成。吳秉叡此時打電話給媽媽，本想親口感謝母親過去為自己的付出，現在終於換他炒麵給母親享用。結果吳媽卻在電話裡聽錯意思，以為兒子想要吃麵。

吳媽連忙提醒兒子，「咱人會變胖，麵不要吃太多，吃麵容易變胖。」讓現場人士忍俊不住紛紛大笑，吳秉叡也哭笑不得地連聲說，「好啦、好啦，知道了。」尷尬接受母親的告誡。

吳秉叡結束與母親的通話後，透露媽媽相當在意他的狀況，曾經打電話要他注意身材，勸他「這樣能看嗎？」，此言一出，又讓現場充滿笑聲。

相關影片請見：

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  • 有意問鼎新北市長的民進黨立委吳秉叡，在母親節前夕上節目炒麵，想要獻給媽媽，卻被母親提醒麵別吃太多，不然會變胖，讓錄影現場笑聲不斷。（資料照，記者王藝菘攝）

    有意問鼎新北市長的民進黨立委吳秉叡，在母親節前夕上節目炒麵，想要獻給媽媽，卻被母親提醒麵別吃太多，不然會變胖，讓錄影現場笑聲不斷。（資料照，記者王藝菘攝）

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