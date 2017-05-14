法鼓山辦心靈環保 護樹團鬧場抗議柯P移樹
台北市長柯文哲出席法鼓山2017心靈環保活動，會後受訪時，護樹團體突然現身抗議。（記者廖振輝攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕今天母親節、浴佛節，法鼓山在國父紀念館舉辦心靈環保，台北市長柯文哲受邀出席，但遭遇護樹團體抗議北市准許遠雄移樹，甚至以肉身擋車，讓原本平和地宗教活動顯得尷尬。對此，柯文哲受訪表示，人活在世界上每天都有奇奇怪怪的事，發現要做到讓每個人可以忍受都很不容易，強調大巨蛋依法行事該怎麼做就怎麼做，他也補充，現在移樹都有SOP，不像以那麼粗暴，「就算遠雄要移樹也要照著SOP。」
媒體詢問柯文哲，會不會擔心大巨蛋到明年仍無法解決，柯回應，自己所有民調之中，大巨蛋一直是最不滿意的第一項，他再次舉例，以前在醫院有傷患車禍送進急診室，家屬問為什麼救不回來，「有時候撞成那個樣子，我們也不知道怎麼處理。」他強調，大巨蛋量體變多、BOT通過、審查火速通過都不是他任內造成的。
柯文哲說，縱使有很多不爽，中華民國法律還是在那裡，「除非今天我們要對法律作完全的摧毀」。後來他才了解要在既有的政治基礎之上要解決問題。他強調，自己跟前面2任市長不一樣的地方就是不會輕易的妥協，他知道馬英九、郝龍斌都曾想擋過大巨蛋，但撐到最後被人家雙管齊下，自己只是撐得比較久。
而眼看20日大巨蛋就要停工2周年，市府會訂出解決的期限。柯文哲說，你要押期限，如果期限到了 問題還沒有解決難道我要放水嗎？他也很清楚對方就是要逼迫他，離選舉越近越鬆，僅說他當台北市長是個意外，不是來撈錢，一定會堅持下去。
松菸護樹志工團政策組組長游藝說，遠雄已在大巨蛋周邊貼出公告，明天就要進行斷根，但柯文哲上任之後發給遠雄公文時，明白要求遠雄沒有完成BOT契約議約、公安疑慮之前不能移樹，但時隔2年多，遠雄甚麼都沒改善，北市府還是同意放行。他多次問市府，甚至傳訊息給柯文哲及市長室辦公室主任蔡壁如，對方都知道他在談甚麼。
游藝更提到，自己家是法鼓山的信徒，非常不得已才到場抗爭，向法鼓山方丈果東法師道歉。 果東法師回應，每個人都有他的立場，但是你也表達你的立場，「彼此尊重一下。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中國阻我參與WHA BBC：讓全球聽見台灣心聲
- 星期專論》才女自殺和騙子文化！
- 與漢光演習同步 太平島24日起實彈射擊3天
- 因應勒索病毒 政院：部會電腦更新至最新狀態
- 又要辦論壇 柯P：兩兆元公保地不曉得怎解決
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 路斯明獻出第一次 竟遭太座嫌好娘
- 周元入伍倒數！粉絲前大方認愛寶兒 還自爆會對女友撒嬌
- 劉香慈秘產豪門兒 PO寶寶高清正臉照
- 日男欠3千萬想跳軌 阿伯一句「我欠8千萬」救了他
- 慈濟最大場浴佛 今晚中正紀念堂舉行
- 〈生活停看聽〉生活惡習 引以為戒
- 北韓今晨試射導彈 墜入日本海
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾和老公說...
- 索非亞遭輪插刀 也會通靈的她加入戰局
- 今日MLB戰績
- 轎車失控衝超商 騎樓兩男遭撞飛
- 馬英九：兩公約未廢死 挨轟始作俑者想撇清
- MLB》包爺火燙又開轟 藍鳥橫掃水手奪4連勝
- 遙控飛機嘉年華 國際級機型吸睛
- 蒐藏文》陽光、辣妹、音樂饗宴！ 暑假搖滾派對總整理
- 黃裕翔彈奏新不了情 緊抱媽媽
- 北韓導彈高度逾2千公里 日本：疑為新飛彈
- 新竹輕軌 20年規劃改變城市
- 送悍將3連敗 兄弟「伍」夠厲害
- SBL》台銀戰績墊底 許智超下台 韋陳明三度回鍋掌兵符
- 大王亮7轟 被誇果真適合簽長約
- 虐瞎員工眼睛 無惡不作老闆收押
- 首波大型補習班稽查 3家不合格挨罰
- 美女爆乳站台 葉啟田怨嘆無緣
- 拔官風波 川普、柯米隔空交火
- 李千娜開唱 男友大搖大擺力挺
- 自由廣場》台灣文化夜市令人憂
- 這樣過節好健康！ 台中花博路跑 3萬民眾早起
- MiLB》曾仁和7局僅失1分 隊友打線熄火苦吞首敗
- 醉漢摔落5公尺大排 奇蹟無傷睡得香
- 卓文萱長角變怪物 放膽抓男粉肌肌
- MLB》紅雀馬丁尼茲投打俱佳 小熊落難勝率剩五成 （影音）
- 姜河那慘賣3成 見面會敬業甜笑
- 火箭教頭允輪休 哈登先跑夜店放鬆
- 交談必錄 川普習性
- 花女灣生校友回娘家︰花蓮是故鄉
- 反駁馬英九！ 受害家屬：殺童唯一死刑
- 《健康聚寶盆》「眼袋手術」要做得漂亮 要先正確診斷
標題：法鼓山辦心靈環保 護樹團鬧場抗議柯P移樹
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email