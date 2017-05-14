法鼓山辦心靈環保 護樹團鬧場抗議柯P移樹

台北市長柯文哲出席法鼓山2017心靈環保活動，會後受訪時，護樹團體突然現身抗議。（記者廖振輝攝）

2017-05-14 12:00

〔記者鍾泓良／台北報導〕今天母親節、浴佛節，法鼓山在國父紀念館舉辦心靈環保，台北市長柯文哲受邀出席，但遭遇護樹團體抗議北市准許遠雄移樹，甚至以肉身擋車，讓原本平和地宗教活動顯得尷尬。對此，柯文哲受訪表示，人活在世界上每天都有奇奇怪怪的事，發現要做到讓每個人可以忍受都很不容易，強調大巨蛋依法行事該怎麼做就怎麼做，他也補充，現在移樹都有SOP，不像以那麼粗暴，「就算遠雄要移樹也要照著SOP。」

媒體詢問柯文哲，會不會擔心大巨蛋到明年仍無法解決，柯回應，自己所有民調之中，大巨蛋一直是最不滿意的第一項，他再次舉例，以前在醫院有傷患車禍送進急診室，家屬問為什麼救不回來，「有時候撞成那個樣子，我們也不知道怎麼處理。」他強調，大巨蛋量體變多、BOT通過、審查火速通過都不是他任內造成的。

柯文哲說，縱使有很多不爽，中華民國法律還是在那裡，「除非今天我們要對法律作完全的摧毀」。後來他才了解要在既有的政治基礎之上要解決問題。他強調，自己跟前面2任市長不一樣的地方就是不會輕易的妥協，他知道馬英九、郝龍斌都曾想擋過大巨蛋，但撐到最後被人家雙管齊下，自己只是撐得比較久。

而眼看20日大巨蛋就要停工2周年，市府會訂出解決的期限。柯文哲說，你要押期限，如果期限到了 問題還沒有解決難道我要放水嗎？他也很清楚對方就是要逼迫他，離選舉越近越鬆，僅說他當台北市長是個意外，不是來撈錢，一定會堅持下去。

松菸護樹志工團政策組組長游藝說，遠雄已在大巨蛋周邊貼出公告，明天就要進行斷根，但柯文哲上任之後發給遠雄公文時，明白要求遠雄沒有完成BOT契約議約、公安疑慮之前不能移樹，但時隔2年多，遠雄甚麼都沒改善，北市府還是同意放行。他多次問市府，甚至傳訊息給柯文哲及市長室辦公室主任蔡壁如，對方都知道他在談甚麼。

游藝更提到，自己家是法鼓山的信徒，非常不得已才到場抗爭，向法鼓山方丈果東法師道歉。 果東法師回應，每個人都有他的立場，但是你也表達你的立場，「彼此尊重一下。」