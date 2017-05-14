無法參加WHA 民調：56.2％認為中國應負較大責任

2017-05-14 11:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸政策協會今公布「兩岸關係及WHA議題」民調結果，有56.2%民眾認為中國應為台灣無法參加WHA負較大責任，認為台灣政府應負最大責任僅佔29.8%。

根據民調顯示，有56.2%民眾認為中國應為台灣無法參加WHA負較大責任，認為台灣政府應負最大責任僅佔29.8%。有高達71.7%民眾認為台灣不應該為了參加WHA，去承認一中原則的九二共識。

兩岸政策協會秘書長王智盛表示，其中有89.2%泛綠民眾認為不應該，泛藍民眾也有49.4%，近5成認為不能夠讓步，58.5%受訪者認為政府有積極爭取參加WHA，認為沒有的佔29%。

台師大政治學研究所教授范世平表示，WHA事件發生後，民眾知道中共對台抱持挑釁態度，台灣民眾認為無法參加WHA歸咎於中共打壓，非蔡政府努力不夠。

民進黨立委羅致政說，不能參加WHA中共要負較大責任，台灣從去年至今態度沒變，為何去年能參加今年不可參加，原因並不在台灣而是在對岸，台灣沒有去挑釁對岸，真正癥結是中國內部發生什麼事，而讓台灣不能參加WHA。

此外，針對台灣未收到WHA邀請函，以致無法參加大會，有近7成受訪者受訪者贊成台灣召開國際記者會，也有69%民眾贊成衛福部應前往日內瓦表達嚴正立場。

該民調由兩岸政策協會委託決策民調中心執行，在106年5月9、10日晚間，以台灣住宅電話隨機抽樣訪問，有效樣本1074份、95%信心水準，抽樣誤差正負2.99%。