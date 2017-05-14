某候選人怕第二輪選舉 邱毅直指原因...

2017-05-14 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉只剩一週的時間，各個候選人陣營的動作備受關注，前立委邱毅指出，有些候選人很怕進入第二輪選舉，其實這當中有玄機！

邱毅透露，第二輪投票距離第一輪結果出爐只有2週，人頭黨員動員不易，再加上第二輪沒有搭配黨代表選舉，這些人頭黨員出來投票的意願大大降低。

邱毅指出，第一輪投票當日，人頭黨員弊端會有鐵証如山的呈現，難逃被蒐証的命運，某人可能因此被提告觸法，還怎麼選第二輪？

邱毅表示，第一輪投票結果出爐後，人頭黨員樁腳大戶必然向某人要脅，使某人與地方派系的矛盾浮出檯面，在利益交換醜聞頻頻爆出以後，某人在第二輪將舉步維艱。

邱毅最後話中有話地說：「綜合以上，才會在選舉遊戲規則已定下，竟然有人強烈反對第二輪選舉，看倌這下透視其中玄機了吧！」

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