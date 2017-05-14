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為參加WHA承認92共識？民調：7成民眾不認同

最新民調指出，有71.7％民眾不認為需要為參加WHA而承認92共識。（圖截自WHO）

2017-05-14  10:55

〔即時新聞／綜合報導〕對於我國今年未能參加世界衛生大會（WHA），有最新民調指出，56.2％受訪民眾認為中國應該負起最大責任，有29.8％民眾則認為台灣政府要負最大責任，另外，有71.7％民眾認為，不應該為參加WHA而承認92共識。

綜合媒體報導，兩岸政策協會近來進行民調，調查民眾對於台灣今年沒有參加WHA的看法，民調結果顯示，有56.2％民眾認為中國應該負起最大責任，只有29.8％民眾認為台灣政府要負最大責任。另外，有58.5％民眾肯定政府已積極爭取參加WHA，但也有29.0％認為沒有，還有12.5％民眾沒表態。

至於衛福部聲言將前往瑞士日內瓦WHA大會現場表達嚴正立場，有69％民眾贊成，24.9％民眾不贊成，還有6.1％民眾未表示意見。另外，政府是否應為參加WHA承認一中原則的92共識，71.7％民眾認為不應該，18.4％民眾覺得應該，10％則未表態。

該份民調由兩岸政策協會委託決策民調中心執行，民調進行時間為5月9日、10日兩天，成功樣本共1074人，在95％的信心水準下，抽樣誤差為2.99％以內。

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相關關鍵字： 92共識 WHA 世界衛生大會 九二共識 台灣 民調
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