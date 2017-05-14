挨刀抗癌拚復健 政論名嘴陳立宏近況曝光

2017-05-14 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕52歲政論名嘴陳立宏2年多前驚傳罹患腦腫瘤，他求生意志堅強，接受多次昂貴的標靶治療與免疫治療，一度狀況好轉，但去年3月因放射治療輻射影響，造成腦組織潰爛壞死而2度動刀。

今年2月初抗癌動刀滿2年之際，臉書也湧入大批民眾留言，紛紛表示想念電視上的他，向他拜年兼打氣，陳立宏也一一回覆：「感謝你。」而因為之後必須復健，他也鮮少公開近況。

政論節目《新聞追追追》主持人張啟楷昨晚在臉書PO出照片並透露去探訪陳立宏，還表示，「立宏氣色不錯，但最近吞嚥有些困難、不大說話，我說《新聞追追追》很多觀眾很希望再看到他，請他務必保重身體、多開口講話。立宏點頭說好，我說我們一起比讚約定，一方面老朋友多聚會、一方面努力復健期待有天重現江湖」。

照片中陳立宏身形消瘦不少，坐在輪椅上，和張啟楷一起豎起大拇指比讚，網友見狀也期待他能早日康復，紛紛打氣「祝福身體健康」、「加油，祝早日康復」、「祈早日康復，重現江湖！」。