漢光加碼 模擬共軍戰機攻清泉崗基地

漢光演習將模擬共軍派出大批運輸機空降特戰人員到清泉崗基地，軍方展開清泉崗基地保衛戰。圖為空軍C130運輸機機隊。（記者羅添斌攝）

2017-05-14 09:30

〔記者羅添斌／台北報導〕今年漢光演習將在5月22日至26日舉行實兵操演，軍方高層官員今天透露，實兵操演部分除了5月25日在澎湖實施三軍聯合反登陸作戰操演之外，26日還將加碼上演「清泉崗基地保衛戰」，由空軍各型戰機擔任假想敵，模擬共軍戰機分別從北部、南部及東部路線進攻清泉崗基地，與我守軍部隊進行激烈的攻防作戰。

軍方官員說，共軍戰機近年來多次進行遠海飛行作戰訓練，並且是繞著台灣周邊空域進行演訓，不排除從台灣東部空域進犯台灣本島重要基地的可能性，也因此要藉由此次漢光演習期間進行模擬攻防演練。

軍方官員今天說，漢光演習最後階段的假想狀況，是模擬中國已動用各式飛彈對我空軍基地、軍港及重要軍政據點發動攻擊，我方失去部分雷達及防空飛彈戰力，讓共軍戰機能長驅直入台灣本島。

軍方在今年漢光演習中，原本是規劃在清泉崗基地進行重空投，及人員空降、反空降演練，但在5月1日高階將領調整前夕，軍方決定加碼，模擬共軍戰機在遠海作戰作戰訓練時，對台灣發動奇襲，戰機由台灣東部空域飛往台灣本島，並越過中央山脈攻擊清泉崗基地，我方以作戰區為主實施「清泉崗保衛戰」。

根據軍方發佈的演習射擊空域管制公告，26日當天，先由一批2架次的幻象戰機，由新竹空軍基地起飛，實施空中戰鬥巡邏任務，並且也擔任假想敵，對台中空域進行偵察觀測。

接著會由台南基地的4架IDF戰機擔任攻擊軍，由南向北飛抵清泉崗基地進行轟炸及攻擊；隨後由位在花蓮的4架F16戰機擔任攻擊軍，模擬共軍戰機從東部空域越過中央山脈，並且向清泉崗基地發動攻擊。

官員指出，在模擬清泉崗基地遭到共軍戰機多批、多架次的攻擊後，接著還將由位在屏東的混合聯隊擔任攻擊軍，出動多批次運輸機，向清泉崗基地進行空投補給品、悍馬車等重型車輛空投作業，最後更是出動6架C130運輸機載運大量的特戰人員實施清泉崗基地空降，意圖一舉佔領清泉崗基地。

官員說，「清泉崗基地保衛戰」不是只有演練假想敵如何進攻，也要演練守軍如何防衛清崗基地，軍方在這次的演練中，將要以「作戰區」為防衛演練主體，動員作戰區轄下的陸海空三軍部隊，針對共軍的行動進行動員防衛作戰，因此不僅是空軍要出動戰機進行空中攔截作戰，空軍及陸軍部隊的各式防空飛彈都會加入演練，陸軍地區部隊及海軍陸戰隊則會演練反空降及奪回基地的作戰演練。

軍方漢光演習將由F16戰機擔任攻擊軍，模擬攻擊清泉崗基地。圖為F16戰機。（記者羅添斌攝）