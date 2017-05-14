漢光加碼 模擬共軍戰機攻清泉崗基地
漢光演習將模擬共軍派出大批運輸機空降特戰人員到清泉崗基地，軍方展開清泉崗基地保衛戰。圖為空軍C130運輸機機隊。（記者羅添斌攝）
〔記者羅添斌／台北報導〕今年漢光演習將在5月22日至26日舉行實兵操演，軍方高層官員今天透露，實兵操演部分除了5月25日在澎湖實施三軍聯合反登陸作戰操演之外，26日還將加碼上演「清泉崗基地保衛戰」，由空軍各型戰機擔任假想敵，模擬共軍戰機分別從北部、南部及東部路線進攻清泉崗基地，與我守軍部隊進行激烈的攻防作戰。
軍方官員說，共軍戰機近年來多次進行遠海飛行作戰訓練，並且是繞著台灣周邊空域進行演訓，不排除從台灣東部空域進犯台灣本島重要基地的可能性，也因此要藉由此次漢光演習期間進行模擬攻防演練。
軍方官員今天說，漢光演習最後階段的假想狀況，是模擬中國已動用各式飛彈對我空軍基地、軍港及重要軍政據點發動攻擊，我方失去部分雷達及防空飛彈戰力，讓共軍戰機能長驅直入台灣本島。
軍方在今年漢光演習中，原本是規劃在清泉崗基地進行重空投，及人員空降、反空降演練，但在5月1日高階將領調整前夕，軍方決定加碼，模擬共軍戰機在遠海作戰作戰訓練時，對台灣發動奇襲，戰機由台灣東部空域飛往台灣本島，並越過中央山脈攻擊清泉崗基地，我方以作戰區為主實施「清泉崗保衛戰」。
根據軍方發佈的演習射擊空域管制公告，26日當天，先由一批2架次的幻象戰機，由新竹空軍基地起飛，實施空中戰鬥巡邏任務，並且也擔任假想敵，對台中空域進行偵察觀測。
接著會由台南基地的4架IDF戰機擔任攻擊軍，由南向北飛抵清泉崗基地進行轟炸及攻擊；隨後由位在花蓮的4架F16戰機擔任攻擊軍，模擬共軍戰機從東部空域越過中央山脈，並且向清泉崗基地發動攻擊。
官員指出，在模擬清泉崗基地遭到共軍戰機多批、多架次的攻擊後，接著還將由位在屏東的混合聯隊擔任攻擊軍，出動多批次運輸機，向清泉崗基地進行空投補給品、悍馬車等重型車輛空投作業，最後更是出動6架C130運輸機載運大量的特戰人員實施清泉崗基地空降，意圖一舉佔領清泉崗基地。
官員說，「清泉崗基地保衛戰」不是只有演練假想敵如何進攻，也要演練守軍如何防衛清崗基地，軍方在這次的演練中，將要以「作戰區」為防衛演練主體，動員作戰區轄下的陸海空三軍部隊，針對共軍的行動進行動員防衛作戰，因此不僅是空軍要出動戰機進行空中攔截作戰，空軍及陸軍部隊的各式防空飛彈都會加入演練，陸軍地區部隊及海軍陸戰隊則會演練反空降及奪回基地的作戰演練。
軍方漢光演習將由F16戰機擔任攻擊軍，模擬攻擊清泉崗基地。圖為F16戰機。（記者羅添斌攝）
IDF經國號戰機要擔任假想敵，模擬攻擊清泉崗基地。圖為兩架IDF戰機待命起飛執行任務。（記者羅添斌攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 泰國鱧作亂！台東活水湖驚傳「魚咬人」
- 歐巡敦克爾克4日賽》負傷騎百公里 馮俊凱抱敢鬥賞
- 相依牽手63年 每天逗笑失智妻子
- 鋒面接力 嚴防局部大雨
- 自由廣場》瓊瑤困境可以避免
- 【愛的感謝狀】 母親也是一座山
- 自由廣場》觀察員 副會員
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾和老公說...
- 北韓今晨試射導彈 墜入日本海
- 希臘火車出軌撞民宅 至少4人死亡
- 交談必錄 川普習性
- 賀陳旦︰軌道取代公路 成為公共運輸骨幹
- 嚇!蔡琴使出蜘蛛爬牆操 為了要.....
- 節目上被狂開尷尬睪丸玩笑 妮可基嫚這樣霸氣反擊
- 馬德里網賽》最棒母親節！辛然配馬德里封后
- 日本智庫呼籲：日本應立即加入亞投行
- 世越號發現罹難者骸骨 證實為失蹤女高中生
- 中職》比賽用球係數調降 洋投有如神助
- 變態狼教練 狎大班男童逼口交
- 法官見解分歧 馬應負最大責任
- 〈現代愛情事典〉大叔效應
- 嚴爵孝親吃肥 樂當婆媽暫時男友
- 同梯雙林「樺」別憂「煜」 》建仔拚戰史 林煜清心靈雞湯
- 扶持弱勢婦女 海線服務中心啟用
- 坐輪椅吞嚥困難 陳立宏腦癌最新病況曝光
- 沒做任何動作 這次也會中毒
- 中職兩地開打 今日賽事預告與轉播
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 微波加熱天竺鼠 巴西少女慘遭圍剿
- T-ARA最後合體 強忍眼淚
- 劉香慈秘產豪門兒 PO寶寶高清正臉照
- 成全明年想旅外 「大王條款」又一條?
- 如何自保／資料備份 勿下載來歷不明程式
- 袁艾菲不認愛肌肉男 擔心嫁不掉
- 謝金晶印尼為豬哥亮祈福 王彩樺透露病況較好
- 北韓發射飛彈 文在寅：堅決處理挑釁
- （專訪）摔傷坐輪椅瞞1個月 林明禎回家嚇哭媽
- 清石膏料櫃堵塞 亞泥2工人活埋慘死
標題：漢光加碼 模擬共軍戰機攻清泉崗基地
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email