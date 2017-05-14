快訊PR 拉霸「省」美學？來看媽咪怎麼說
未婚的劉世芳 竟收到兒子送的母親節卡片
2017-05-14 09:03
〔記者葛祐豪／高雄報導〕未婚的立委劉世芳，卻有一個13歲、就讀過中的兒子，原來是透過領養而來，今天母親節，她也收到兒子寫的卡片。
劉世芳8年前，領養一位當時5歲的原住民小男孩，由於兒子有過敏體質，劉世芳一早得進廚房準備早餐。
劉世芳在她的臉書上，發佈「劉世芳的母親節」系列影片，談作為母親的她、與孩子之間的種種回憶，不少網友嚇了一跳說：「咦，世芳有囝仔喔？她不是沒有結婚？」也更覺得她除了是位幹練的政治人物，還是一位慈愛的單親媽媽、未婚媽媽。
劉世芳說，她當母親不是與生俱來的，而是學習來的，剛接小孩回來時，她不知道怎麼與孩子相處，靠著公園的媽媽及鄰居，慢慢學習如何當個媽媽。
協助劉世芳進行領養的前市府社會局主秘許坋妃透露，劉世芳當時擔任世運總執行長，有次到日本宣傳，因擔心孩子沒有安全感，難以入眠，當天來回日本高雄，只為了陪伴兒子入睡。
教導劉世芳兒子足球的雷鳥足球協會教練曹治國表示，雖然劉世芳工作忙碌，如果時間許可，她甚至會更動行程，偷偷到球場看孩子踢球，只因為她知道，孩子會期待媽媽來看他在球場上的表現。
劉世芳在母親節，接到兒子送的母親節禮物，是一張兒子自己畫的卡片，讓她很感動，原來自己也是一位幸福的媽咪。
劉世芳為了保護小孩，從未讓他在媒體前曝光，兒子曾說過想尋找親生父母，劉世芳也答應等他滿18歲，會和他一起尋找。
劉世芳強調，兒子讓她在從政路上，更執著於為下一代留下什麼，如何讓高雄成為一個育兒、養老都安穩的環境，成為她人生的重要目標。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 趕赴母親節活動 山路翻車24死10傷
- 林夫崩潰自責 奕含最後曾和老公說...
- 「有感覺」開唱慶周年 安安獻《氧氣》逼哭肥肥
- 世越號發現罹難者骸骨 證實為失蹤女高中生
- 自由廣場》大家可以這樣守護房思琪
- 8年失聯！ 海倫清桃終於和媽媽聯絡上了...
- 高A滾球王子江少慶 5連勝
- 母親節義賣 客製指尖陀螺助弱
- 不放棄唐氏症兒 「千層媽媽」展韌性
- 美國大聯盟看見台灣！宜蘭市長揮國旗開球
- 北韓今晨試射導彈 墜入日本海
- 路斯明獻出第一次 竟遭太座嫌好娘
- 看見警車迴轉落跑 他藏槍毒還是「4條通」
- 虐瞎員工眼睛 無惡不作老闆收押
- 靚媽方志友開球 咖啡賺到抱抱
- F1西班牙站 賓士車隊韓密爾頓奪桿位
- 五人制足球冠軍 甄審甄試恐無大學讀
- 中國妹吹東洋風 穿日本短浴衣接客
- MLB》陳偉殷牛棚練投狀況不理想 歸隊時間未定
- 副總統：台中生活機能比台北好 除了空污…
- MLB》紅襪塞爾K翻光芒 連7場雙位數三振（影音）
- 自由廣場》台灣文化夜市令人憂
- 自由廣場》瓊瑤困境可以避免
- 日男欠3千萬想跳軌 阿伯一句「我欠8千萬」救了他
- 【朵朵小語】 落葉的勇氣
- 馬德里網賽 納達爾擊敗喬科維奇晉決賽
- 謝金晶印尼為豬哥亮祈福 王彩樺透露病況較好
- 《中英對照讀新聞》Moon spent about W50b on campaign 文在寅競選經費約500億韓元
- 〈愛情軍師團〉愛的三角戀生死鬥
- 希臘火車出軌撞民宅 至少4人死亡
- 新竹輕軌 20年規劃改變城市
- 〈徵文啟事〉集點樂不樂
- 洪雯倩／回首之淚：西班牙的最後一顆寶石 － 記阿函布拉宮
- 五峰清泉警所變原民藝術村 民憂治安
- 都獲模範母親 母女到會場才發現
- 【輕輕一瞬】 天空裡的信差
- 《觀察筆記》決戰境外
- 台版冠軍女兒 前跆拳金牌國手瑞芳開班
- 猿隊史86％勝場 掌帥印的都他
- 日本智庫呼籲：日本應立即加入亞投行
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：未婚的劉世芳 竟收到兒子送的母親節卡片
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分