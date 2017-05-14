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未婚的劉世芳 竟收到兒子送的母親節卡片

2017-05-14  09:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕未婚的立委劉世芳，卻有一個13歲、就讀過中的兒子，原來是透過領養而來，今天母親節，她也收到兒子寫的卡片。

劉世芳8年前，領養一位當時5歲的原住民小男孩，由於兒子有過敏體質，劉世芳一早得進廚房準備早餐。

劉世芳在她的臉書上，發佈「劉世芳的母親節」系列影片，談作為母親的她、與孩子之間的種種回憶，不少網友嚇了一跳說：「咦，世芳有囝仔喔？她不是沒有結婚？」也更覺得她除了是位幹練的政治人物，還是一位慈愛的單親媽媽、未婚媽媽。

劉世芳說，她當母親不是與生俱來的，而是學習來的，剛接小孩回來時，她不知道怎麼與孩子相處，靠著公園的媽媽及鄰居，慢慢學習如何當個媽媽。

協助劉世芳進行領養的前市府社會局主秘許坋妃透露，劉世芳當時擔任世運總執行長，有次到日本宣傳，因擔心孩子沒有安全感，難以入眠，當天來回日本高雄，只為了陪伴兒子入睡。

教導劉世芳兒子足球的雷鳥足球協會教練曹治國表示，雖然劉世芳工作忙碌，如果時間許可，她甚至會更動行程，偷偷到球場看孩子踢球，只因為她知道，孩子會期待媽媽來看他在球場上的表現。

劉世芳在母親節，接到兒子送的母親節禮物，是一張兒子自己畫的卡片，讓她很感動，原來自己也是一位幸福的媽咪。

劉世芳為了保護小孩，從未讓他在媒體前曝光，兒子曾說過想尋找親生父母，劉世芳也答應等他滿18歲，會和他一起尋找。

劉世芳強調，兒子讓她在從政路上，更執著於為下一代留下什麼，如何讓高雄成為一個育兒、養老都安穩的環境，成為她人生的重要目標。

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  • 今天母親節，劉世芳（右）送花給媽媽們，自己也是一位幸福的媽咪。（記者葛祐豪攝）

    今天母親節，劉世芳（右）送花給媽媽們，自己也是一位幸福的媽咪。（記者葛祐豪攝）

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