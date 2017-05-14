「睜眼說瞎話！」 邱毅指吳敦義有3大錯

邱毅認為，吳敦義說話反覆，說過的話還會極力撇清。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-14 09:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉只剩一週的時間，各候選人積極拉票，不過前立委邱毅卻在臉書上痛批候選人之一的吳敦義，他認為吳敦義說話反覆，說過的話還會撇清，更指出吳敦義有3大錯！

邱毅指出，吳敦義有3大錯，他在接受唐湘龍專訪時，為了強化「拒統」形象，說出「想要統一的人可以搬到福州、上海去住，不要連累2300萬人」，這句話與當年陳水扁意氣風發時「太平洋沒加蓋，中國人滾去大陸，去了別回來」，如出一轍。

邱毅說，第2錯是吳敦義撇清曾說過這些話，但這段專訪影片早已在網路上隨手可得，若是他當時馬上認錯，還可療傷止血，硬是睜眼說瞎話，只會造成更大的失分。

邱毅強調，吳敦義的第3錯，是他忘了要選的是「中國國民黨主席」，卻始終不願承認自己是堂堂正正的「中國人」，既然要承繼經國先生的路線，這種表態是最基本的必要條件！

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