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縣市首長第1人！江聰淵明登MLB皇家隊主場開球
2017-05-13 21:44
宜蘭市長江聰淵將在台灣時間明天（14日）上午7點，到MLB皇家隊主場為皇家與金鶯的比賽開球，事前還特地找了前義大犀牛教練曾智偵進行特訓。（資料照，記者林敬倫攝）
〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭市長江聰淵將在台灣時間明天（14日）上午7點，到MLB皇家隊主場為皇家與金鶯的比賽開球，江聰淵提到，能在王建民奮鬥過的球場開球，是無上的榮耀。
宜蘭市與美國堪薩斯州的黎霧市是姊妹市，去年10月黎霧市市長來台參訪，隨後邀請宜蘭市長江聰淵訪美，並安排在明天14日到MLB堪薩斯皇家隊主場考夫曼體育場開球。江聰淵還為此特地到宜蘭中道中學，找前義大犀牛教練曾智偵進行特訓。
江聰淵提到，皇家隊2015年拿下世界大賽冠軍，台灣好手王建民也曾效力於該隊，能夠代表宜蘭市民到大聯盟開球，站在王建民奮鬥過的球場，是至高無上的榮耀。
明天台灣時間上午7點，將由堪薩斯皇家隊迎戰巴爾的摩金鶯隊，民眾將可透過賽事轉播看到江聰淵進行開球。
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