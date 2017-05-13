柯P臉書貼開球照 網友：正名「中生」很難嗎...

2017-05-13 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣陸生籃球錦標賽」今天開打，上午台北市長柯文哲就受邀開球，事後他直言在現場充分感受到「陸生們」的青春活力，引來網友熱議，許多網友都希望柯文哲能改使用「中生」一詞。

柯文哲今天在臉書貼出幫「台灣陸生籃球錦標賽」開球的照片，更直言在現場充分感受到中國學生們的青春活力。他鼓勵台灣學生去世界各地看看、多交一些朋友，也歡迎中國學生來台學習、生活、交朋友。他希望這些中國學生在今年8月世大運，帶著朋友一起進場，觀看世界級的比賽。

柯文哲認為政府力量有限，但民間的力量無窮，因此兩岸要交往他主張民間先行、政府支持，這群在台灣的中國學生，就是未來兩岸民間交往的重要橋樑。台北市和上海市每年共同舉辦雙城論壇，進行文化、體育、教育及醫療衛生等各種交流，多年來已有豐碩成果。柯文哲說，看到這些在台灣快樂打球的中國學生們後，他也期待這樣良善的互動與交流，可以持續下去。

不過柯文哲在臉書貼文中使用「陸生」一詞稱呼來台灣的中國學生，引來許多網友討論，有人直言，「正名『中生』很難嗎...」、「 陸生？陸生？？那是什麼鬼？南極大陸來的？？」