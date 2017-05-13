國民黨主席選舉 吳敦義：一輪就要解決

2017-05-13 19:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨黨主席候選人吳敦義今天到台中市參加「挺義黨員站起來」的誓師大會，他強調，中華民國及中國國民黨的名字都不會改，因為民進黨太壞，國民黨只會改性格，只會繼續「溫良恭儉」，但不再讓民進黨，會「當仁不讓」。

國民黨將於5月20日進行黨主席選舉投票，黨主席候選人吳敦義今天到台中市參加「挺義黨員站起來」的誓師大會，前市長林柏榕、立委顏寬恒、前立委楊瓊瓔、沈智慧及多位國民黨籍市議員都上台表達支持立場，林柏榕更是柱著拐杖為吳站台，支持的民眾更將會場台中世貿中心擠滿。

吳敦義表示，中國國民黨有辛酸、有起、有落，但民進黨兇狠殘酷，不是拼經濟，是在拼清算、拼鬥爭，全面執政，全面搞鬥爭，在國會佔多數，提出8年8800億的負債，就是綁樁、綁票。

吳敦義強調，蔡英文提出一例一休，搞得萬事皆休，兩岸關係惡化，連WHA都去不了，說勞工是心中最軟的一塊肉，卻在選後表示「公親變事主」。

吳敦義表示，法國新上任的總統馬克宏都表示，政府要對公務人員有誠信原則，但蔡英文的年金改革，卻要將為國奉獻的軍公教警消的年改大砍，改革手法不能太粗糙，手段不能太兇狠，而且應該要先把經濟改好，但現在蔡英文政府，不能只做到「保一」，要做到「保五、保六」。

吳敦義強調，民進黨不是打不敗，只要國民黨團結，民進黨是可以打敗，國民黨既然已擔任在野黨，就要將執政黨的民進黨缺點、壞處指出。

吳敦義表示，民進黨對軍公教毀信背約，要大砍年金，因此陳情是天經地義，但民進黨兇殘暴虐，竟設了蛇籠刀片，真是太過份了。最近還想搞司法干涉，要把最高法院法官的任命權拿到總統手中，以後最高法院的法官就要聽其指使，可以迫害人權，國民黨絕對反對到底。

吳敦義強調，前立委朱高正曾說過「民進黨最怕是吳敦義」，他在任行政院長時，就沒有民進黨立委將他問倒，他的黨政經歷皆完整，選黨主席他已準備好了，已準備了40年，他有極大的決心，當選黨主席後，要加強國家發展研究院，要培育年輕人、要讓國民黨年輕化。

吳敦義強調，國民黨的性格是溫良恭儉讓，他當選黨主席後，國民黨只要溫良恭儉但不再讓，但對如此壞的民進黨，國民黨要「當仁不讓」。

吳敦義表示，2018年的縣市長選舉一定要設法多贏幾個縣市，包括台中市，凡是做的不好，都要贏回來，只有2018多贏幾席，2020的總統選舉，才能「撥亂反正」，才能贏回政權，才能贏回中華民國的光榮，更要贏回4年來被蔡英文糟蹋欺侮的人民，要為其討回公道。

吳敦義更強調，中華民國、中國國民黨不會改名。

吳敦義表示，此次黨主席選舉第一輪一定要過半，否則亂象會再持續2週，候選人又要多花錢，還要標會，所以一輪就要解決。

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