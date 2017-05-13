二輪投票 吳敦義：混亂期拉長會製造更多分裂

2017-05-13 18:46

〔記者何玉華／新北報導〕前副總統吳敦義日前提到不要二輪投票的說法，今（13）天他出席政見會前受訪，強調他是轉述意見，但這也是事實，第一輪沒有過半，到第二輪投票就會更拖時間，黨跟候選人都會多花錢，希望盡快結束選舉，進行內部的團結重建、黨務改革。

吳敦義說，12日有近50個各大學的教授，公開推薦他是黨主席最佳人選，其中，成大教授丁仁方認為，第一輪沒有過半，到第二輪投票會更拖時間，黨跟候選人都會多花錢；選總統、立委 縣市長不採用兩輪，為甚麼黨主席要兩輪投票？這會拖長競逐的時間，製造更大的分裂，認為第一輪如果沒有通過，可否黨內協商。

吳敦義強調他是轉述，不是自己的意見，他當然是拚一輪要過關、全力以赴，但是六個人選，要拚一輪過關，難度會比較高，所以他重用每一分鐘，每個縣市都要跑，包括外島；他認為，拖長時間的確會拉長混亂的時段，希望盡快結束選舉，讓新主席處理重建團結、黨務改革，因此對丁仁方的說法，感受也很深。