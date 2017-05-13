挺郝 胡志強左批「鞏固領導中心」、右打「台灣國民黨」
2017-05-13 18:35
〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨副主席胡志強，今天下午於台中市東區，陪同前行政長郝柏村為郝龍斌拉票時，左批「鞏固領導中心」，右打「台灣國民黨」，他說，有人喊出「鞏固領導中心」，不過，「萬一李登輝是主席，你也支持李登輝嗎？」他強調，有候選人講，想搞統一的回大陸去吧，不要連累我們2300萬人，「國民黨要是變成這樣，我想，就是如郝伯伯（郝柏村）所說的『台灣國民黨』，國民黨會走出一條路嗎？」。
胡志強先抨擊「鞏固領導中心」的說法，他說，有人喊出「鞏固領導中心」，就是說，大家都把票投給現任的黨主席，「萬一李登輝是主席的時候，你也支持李登輝嗎？」胡志強強調，要選的好的黨主席，是要選出真正能帶出國民黨走出困境的主席。
胡志強說，黨主席選舉到現在，沒有相互諷刺謾罵，沒有彼此殺得刀刀見骨，是國民黨正面能量的郝龍斌，胡志強語鋒一轉說，候選人彼此罵來罵去，難聽的話都出來了，還有候選人這樣說，「那個想搞統一的回大陸去吧，不要連累我們2300萬人」，胡志強說，國民黨如果變成這樣，就是如郝柏村所說的「台灣國民黨」，國民黨能走出一條路嗎？
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